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Вышел первый трейлер приквела «Безумного Макса»
Американская кинокомпания Warner Bros. во время конвента Comic Con Experience в Бразилии показала первый трейлер фильма «Фуриоса» — предыстории «Безумного Макса: дорога ярости».
«Фуриоса» выйдет в прокат 24 мая 2024 года. Главную роль сыграла американская актриса Аня Тейлор-Джой.
Также в фильме снялись Крис Хемсворт, Том Берк, Энгус Сэмпсон, Дэниел Уэббер и другие.
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