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СМИ: сотрудники ЦРУ десятилетиями занимались поисками НЛО по миру
Многочисленные источники издания Daily Mail заявили, что сотрудники секретного офиса Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) на протяжении нескольких десятилетий занимались поисками неопознанных летательных аппаратов по всему миру.
Как утверждают анонимные источники британского СМИ, Управление глобального доступа (OGA) — подразделение Управления науки и технологий ЦРУ — с 2003 года играет центральную роль в организации поисков НЛО.
В результате этой деятельности ЦРУ заполучило не менее девяти летательных аппаратов внеземного происхождения, причем два объекта «совершенно целые», заявил один из источников.
Американская спецслужба, по данным Daily Mail, имеет некую систему, которая способна распознавать замаскированные НЛО. Если «внеземной» корабль приземлится, или потерпит крушение, или будет сбит средствами ПВО, для его изучения и поиска обломков направят специальные военные подразделения.
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