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Моряки защитились от косаток с помощью хеви-метала

После участившихся случаев нападения косаток на яхты и лодки на юго-западе Европы моряки обнаружили, что эти зубатые киты ненавидят хеви-метал.

Косатки / © BBC

Моряки из сообщества Orca Attack Reports («Отчеты об атаках косаток»), которое насчитывает более 60 тысяч человек, поделились советами о том, как отпугнуть атакующих морских млекопитающих. Оказалось, проблему с косатками они решают с помощью музыки, включая хеви-метал через подводные динамики, сообщило издание Independent.

Удалось составить целый плейлист для борьбы с нападениями зубатых китов. В него вошли:

The Blood of Power («Кровь власти») группы Dying Fetus;

Infinite Terror («Бесконечный ужас») от Aborted;

Stretched and Devoured («Растянут и поглощен») группы Analepsy;

Exceptionally Sadistic («Особенно жестоко») коллектива Monument Of Misanthropy.