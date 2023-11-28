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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг: +190
Посты: 232

Моряки защитились от косаток с помощью хеви-метала

После участившихся случаев нападения косаток на яхты и лодки на юго-западе Европы моряки обнаружили, что эти зубатые киты ненавидят хеви-метал.

Сообщество
# животные
# природа
Косатки / © BBC
Косатки / © BBC

Моряки из сообщества Orca Attack Reports («Отчеты об атаках косаток»), которое насчитывает более 60 тысяч человек, поделились советами о том, как отпугнуть атакующих морских млекопитающих. Оказалось, проблему с косатками они решают с помощью музыки, включая хеви-метал через подводные динамики, сообщило издание Independent.

Удалось составить целый плейлист для борьбы с нападениями зубатых китов. В него вошли:

  • The Blood of Power («Кровь власти») группы Dying Fetus;
  • Infinite Terror («Бесконечный ужас») от Aborted;
  • Stretched and Devoured («Растянут и поглощен») группы Analepsy;
  • Exceptionally Sadistic («Особенно жестоко») коллектива Monument Of Misanthropy.
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
6 минут назад
IL IV, для движущегося фотона время координатам времени исчезает, как и одна координатам пространства

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Самир Гимов
6 минут назад
Она там и по плану не должна была быть в привычном понимании, так как есть ряд технических нюансов почему им приходится вывозить все какули спец

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Димыч Димон
8 минут назад
Artur Teregulov, для фотона время замерзает и пространство сплющиваеться в плоскость, а когда он остановиться, все восстановиться с новыми координатами,

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
11 минут назад
Фотон летящий со скоростью света, имеет в направлении движения пространство сплющенное в плоскость, а время с нулевой коодинатой, только после

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
18 минут назад
Валера Иванов, это науки- братья гороскопа, все науки доказаны давно, остальное комиксы😀

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

John Oakland
23 минуты назад
Лушский Котя, спасибо за формулу. «Замедление времени» - это состояние как-то было зафиксировано опытным путем или это теоретическое

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Димыч Димон
25 минут назад
Для одного фотона движущего со скоростью света пространство в которое он движется сплющиваеться в поперечную плоскость, и он считает себя

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Сомов
43 минуты назад
Лана Пренципал, потому что Сатурн 5 на луну довозил всего 15 тонн груза, их которых половина была топливом, а остальное - 2 кораблями оборудованием

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Лушский Котя
1 час назад
По поводу камней, летящих в противоположные стороны каждый с скоростью 0,6С для расчета относительной скорости формулу 0,6с+0,6с=1,2С не корретно т.к

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
1 час назад
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Flying Newbie
2 часа назад
Dima Kech, смогут. Векторная скорость источника не вычитается из векторной скорости источника. Так что радиоволны буду лететь со скоростью 1с до другой

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Ruslan Deshko, можно расчеты в студию? Я так, посмотреть как вы это посчитали... чистое любопытство.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Aлек сей Нии_pet
2 часа назад
- надо бы уже суетиться!, вона, в Бразилии 90% вторичной переработки - а то ведь не разгрести бует потом, весь Индийский бассейн

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Flying Newbie
2 часа назад
Ирина Калашникова, точка пространства от другой может удалятся со скоростью большей, чем скорость света. Загвоздка в том что точка в пространстве

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Vova Bugrov, ну приводить разницу угловой скорости и скорости прямолинейного движения - уровень первого класса школы, как по мне. Хотя учитывая

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Дмитрий Мельников, все занимающиеся прикладной математикой выдохнул тут же... фууух.. 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Сергей Сорокин, вообще между СТО и квантовой механикой (как и хромодинамикой) есть только один серьезный камень предкновения - гравитация. По ОТО и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Евгений Тихомиров, 1) Теории в физике (настоящей физике, а не в YouTube) прежде всего объясняют экспериментальные данные. Они не являются плодом

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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