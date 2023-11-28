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В Швеции сыграли в Doom на газонокосилках
Во время фестиваля DramHack Winter 2023 в Швеции состоялся турнир по культовой игре Doom, который провели на газонокосилках компании Husqvarna. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею серии Doom.
Речь идет о роботизированных газонокосилках AM 430X NERA с цветным дисплеем высокого разрешения, которые оборудованы колесиком, что дает возможность поворачивать камеру и вести стрельбу
Двигаться вперед и в сторону можно с помощью двух кнопок. Однако сменить оружие при игре на газонокосилке нельзя.
Видео соревнования смотрите здесь.
Ученые из Великобритании выяснили, что во время движения жгутик сперматозоида создает узоры по принципу, который описал Алан Тьюринг больше 70 лет назад. Иными словами, исследователи показали, что между движением сперматозоидов и формированием узоров в природе существует связь.
Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
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Мы предлагаем за несколько минут узнать, на какого специалиста в атомной сфере вы больше всего похожи. И кто знает — быть может, именно этот путь вам и предстоит?
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