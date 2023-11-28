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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Рейтинг: +634
Посты: 1296

В Швеции сыграли в Doom на газонокосилках

Во время фестиваля DramHack Winter 2023 в Швеции состоялся турнир по культовой игре Doom, который провели на газонокосилках компании Husqvarna. Мероприятие приурочено к 30-летнему юбилею серии Doom. 

Сообщество
# Doom
# игры
# технологии
Doom на экране газонокосилки / © Husqvarna
Doom на экране газонокосилки / © Husqvarna

Речь идет о роботизированных газонокосилках AM 430X NERA с цветным дисплеем высокого разрешения, которые оборудованы колесиком, что дает возможность поворачивать камеру и вести стрельбу

Двигаться вперед и в сторону можно с помощью двух кнопок. Однако сменить оружие при игре на газонокосилке нельзя.

Видео соревнования смотрите здесь

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Последние комментарии

Ekaterina Yudina
11 минут назад
Generic Name, а если создать источник света на точке ထ расположенной между точкой О и позитивным направлением Х? Ну или источник -ထ между т.О и

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

ООО Дрв
24 минуты назад
Ну если коротко то получается мы просто ограничены в знаниях на сегодня. И СТО это просто теория. Ведь теорией она перестает быть если ее докажут

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
31 минута назад
А. Лаптев, не верно, тут нельзя суммировать скорость относительно земли 2 х объектов и получить их взаимную скорость относительно друг друга.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ekaterina Yudina
33 минуты назад
kpi, мой папа часто говорил мне "не отрицай существование того что не раскрыто, но соглашайся с тем что изучено."

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Сергей Лысов
40 минут назад
Рашид Имадиев, логика не верна в том что время будет замедляться и скорость не будет зависеть от времени линейно

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Игорь Коняшов
49 минут назад
И. Колупаев, Вы ещё тупее, чем я думал...Если вдоль траектории, то скорость порядка 8 км/сек. Если поперек, то близко к нулю

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Ekaterina Yudina
55 минут назад
Дмитрий Глебов, а в черной дыре с какой скоростью движется материя? Не быстрее света?

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
1 час назад
юрий рацевич, А может быть интересней "время скорости"? или "скорость расстояния"? )) Давайте объявим конкурс на самую .... забавную единицу измерения.

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Андрей Самодуров
1 час назад
O. peiko, если результат наблюдения зависит от восприятия, то может уже смириться с теорией, что вся наблюдаемая вселенная - результат нашего

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

kpi
2 часа назад
Роман Рыбка, Да есть такой эффект - столкновение и взаимодействие фотонов. Я тоже не готов поддержать тезис "у фотона нет стрелы времени". Но вот

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Ирина Калашникова
2 часа назад
Точка пересечения двух траекторий фотонов может лететь со скоростью больше скорости света

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Александр Березин
2 часа назад
Макс Омский, "это как? Одни и те же частицы оказывают разное воздействие в зависимости от источника возникновения?" Если проглотить таблетку

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Эмиль Мус
3 часа назад
Сон это про не сон...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Vova Bugrov
3 часа назад
Задачу можно поставить чуть по другому: Вы посмотрели на звезду слева, потом перевели взгляд на звезду справа... Ваш взгляд пробежал расстояние

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Дмитрий Мельников
3 часа назад
ПриМаты мы , спокойно .😇

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Виктор Чернецов
4 часа назад
Пускай жопу от земли оторвут фейкомётчики.

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Affidavit Donda
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Jora Bayramow
6 часов назад
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Иван Колупаев
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