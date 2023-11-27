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Румын собрал самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов
Житель Румынии Андрей Билби Арджентис (Andrei Bilbie Argentis) за шесть лет собрал самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов — 3456 аппаратов. Она попала в Книгу рекордов Гиннесса.
Коллекция более чем из трех тысяч мобильных телефонов заняла целую комнату в доме Арджентиса.
Эксперты Книги рекордов Гиннеса, которые зарегистрировали достижение жителя Румынии, не учитывали одинаковые модели телефонов — их у Арджентиса несколько тысяч.
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