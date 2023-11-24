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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
Сегодня, 09:47
Рейтинг: +633
Посты: 1293

В Сеть попали фотографии интерьера серийного Tesla Cybertruck

Осталась всего неделя до первых поставок серийного электрического пикапа Tesla Cybertruck. Попавшие в Сеть изображения интерьера электромобиля показывают, что покупатели увидят внутри него.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# транспорт
# электромобили
Tesla Cybertruck / © weibo
Tesla Cybertruck / © weibo

В салоне — стильная отделка и большой сенсорный экран с пользовательским интерфейсом Cybertruck. Передние сиденья кажутся довольно удобными, оснащенными, похоже, вентиляционными отверстиями для обогрева / охлаждения.

Если присмотреться к экрану информационно-развлекательной системы, можно различить несколько настроек: к примеру, открытие/закрытие дверцы багажника, режимы подвески, режим охраны, режим автомойки и многое другое.

Tesla Cybertruck / © weibo
Tesla Cybertruck / © weibo
Tesla Cybertruck / © weibo
Tesla Cybertruck / © weibo
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Алексей Антипин
Алексей Антипин
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Силы света: как путешествовать через вещество?Силы света: как путешествовать через вещество?

Дмитрий Леухин
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Andrey Prosvirin
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Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

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Увольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИУвольнение Сэма Альтмана попытались связать с «угрозой человечеству» от созданного им ИИ

Андрей Быхалов
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" На этот раз на фото показали земляные работы" ))). Ну ничего себе. А полгода назад что показывали? А через год что будут показывать? Это утопия.

Саудовская Аравия показала новые снимки со строительной площадки мегаполиса «Зеркальная линия»Саудовская Аравия показала новые снимки со строительной площадки мегаполиса «Зеркальная линия»

Иван Колупаев
7 часов назад
Давайте еще расскажите что и со Старликом у него ничего не вышло 🤣 сразу уж чохом чего там. Ну подумаешь запустил тысячи спутников и теперь его

«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?

Иван Колупаев
7 часов назад
Не обращайте внимания, этим чудакам сейчас нелегко - копают компромат на треугольники 😆

Создана самая полная карта рек ЗемлиСоздана самая полная карта рек Земли

Александр Березин
7 часов назад
Foxxys Wer, "По прошествии 3,5 лет оказалось, что Роскосмос был очень мягок в своей критике. За целое десятилетие и сотни потраченных миллиардов И. Маск

«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?

Foxxys Wer
7 часов назад
По прошествии 3,5 лет оказалось, что Роскосмос был очень мягок в своей критике. За целое десятилетие и сотни потраченных миллиардов И. Маск смог лишь

«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?«Роскосмос» раскритиковал корабль Илона Маска: что не так с этой критикой?

nq viet
8 часов назад
🙏🙏🙏

Известно, что некоторые звезды и другие космические объекты из-за расширения Вселенной так далеко удалились от Земли, что свет от них уже не сможет нас достичь. Означает ли это, что такие звезды удаляются от Земли со скоростью, превышающей скорость света?Известно, что некоторые звезды и другие космические объекты из-за расширения Вселенной так далеко удалились от Земли, что свет от них уже не сможет нас достичь. Означает ли это, что такие звезды удаляются от Земли со скоростью, превышающей скорость света?

Affidavit Donda
8 часов назад
Люди не обязаны принимать к сведению ваши похоти и претензии. Живите с этим.

Создана самая полная карта рек ЗемлиСоздана самая полная карта рек Земли

Affidavit Donda
8 часов назад
Интереснее другое. Почему этот любитель украшаться эмблемой 4-й полицейской моторизованной дивизии СС скачет в интернетах, а не в окопах в Украине?

Создана самая полная карта рек ЗемлиСоздана самая полная карта рек Земли

Сергей К
8 часов назад
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