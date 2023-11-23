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Китай представил новаторский тандемный беспилотник

На 25-й Китайской ярмарке высоких технологий (CHTF) в Шэньчжэне сотрудники Чанчуньского института оптики, точной механики и физики Китайской академии наук показали новаторский тандемный беспилотник с функцией вертикального взлета и посадки.

Новаторский тандемный китайский беспилотник / © CCTV

Инженеры сообщили, что новый дрон благодаря тандемной конструкции способен подниматься на высоту до 5500 метров и стабильно летать при сильном ветре и температуре до минус 40 градусов Цельсия.

Общий вес беспилотника — примерно 50 килограммов при полной загрузке, грузоподъемность составляет около 17-18 килограммов, а время автономной работы — до четырех часов.