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Миллиарды на красоте: сравниваем объемы продаж крупнейших косметических компаний мира

Индустрия красоты часто кажется чем-то несерьезным, однако обороты компаний достигают миллиардов долларов. На инфографику попали топ-21 компаний, ранжированных по объему продаж косметических средств в 2025 году.

© Amy Kuo, Visual Capitalist

Топ-10 компаний в рейтинге в 2025 году продали косметики на 151,65 миллиарда долларов США. Это практически 59% от совокупного объема продаж 100 крупнейших косметических компаний.

Доминируют в десятке в основном представители Европы. Также в рейтинг попали две американские компании и одна японская.

Первую строчку рейтинга занимает французская L’Oréal. Объем продаж компании в 2025 году вырос на 1,3 процента и практически достиг 50 миллиардов долларов. Также в тройку лидеров вошла британская Unilever и американская Procter & Gamble.

Даже если сами названия компаний мало о чем говорят, принадлежащие им бренды многим знакомы. Например, в группу L’Oréal входят Garnier и Maybelline New York, в группу Unilever — Dove и Rexona, а в группу Procter & Gamble — Head & Shoulders и Old Spice.

Индустрия косметики в 2025 году показала небольшой рост. Так, совокупный объем продаж 100 крупнейших мировых косметических компаний вырос на 2,7% и составил 258,99 миллиарда долларов. При этом рост продаж наблюдался не у всех компаний. Например, показатель Unilever упал на 2,9%, а показатель Procter & Gamble, напротив, вырос на 3,0%.

Любопытно, что наибольший рост и спад показали две компании из Южной Кореи. У Amorepacific объем продаж вырос на 7,9%, а у LG H&H — упал на 11,1%.

Авторы инфографики использовали данные Women’s Wear Daily’s. Рейтинг 2025 Beauty Inc Top 100 отражает продажи, связанные с косметикой, а не общий доход компаний.

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