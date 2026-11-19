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От Liberty City до Vice City: как выглядели все восемь карт GTA
Долгожданная игра Grand Theft Auto VI (GTA 6) наконец-то официально вышла. Геймеры по всему миру изучают Вайс-Сити. А значит, пришло время вспомнить прошлые карты городов, в которых происходило действие GTA.
Grand Theft Auto — серия популярных компьютерных игр в жанре приключенческого экшена. Действие большинства игр происходит в вымышленных городах США.
Первая игра вышла в 1997 году. Действие ее происходило в вымышленных городах Либерти-Сити, Сан-Андреасе и Вайс-Сити. Прообразами для них послужили Нью-Йорк, Сан-Франциско и Майами.
GTA: London 1969, вышедшая в 1999 году, стала первым дополнением игры 1997 года. У нее оказалось много общего с оригинальной игрой. Поиграть в нее на PlayStation без диска с первой GTA не получится. Оригинальная игра нужна была и на ПК. Действие, как очевидно из названия, происходило в Лондоне 1969 года.
В 1999 году вышла и GTA II, ставшая сиквелом игры 1997 года. Ее действие происходило в ретрофутуристическом мегаполисе Anywhere City, что переводится на русский как «Город где угодно».
Спустя два года, в 2001 году вышла GTA III. Игроки перемещались по Либерти-Сити. При этом город состоял из трех частей — Портленда, Стонтон-Айленда и Шорсайд-Вейла.
2002 год. Выходит Grand Theft Auto: Vice City. На этот раз действие разворачивалось в Вайс-Сити, прообразом которого стал Майами.
В 2004 году вместе с выходом Grand Theft Auto: San Andreas игроки оказались в штате Сан-Андреас. В этом случае разработчики вдохновились Калифорнией и Невадой.
Релиз Grand Theft Auto: Liberty City Stories состоялся в 2005 году. Эта игра — приквел к GTA III 2001 года. Местом действия стал Либерти-Сити.
GTA IV вышла в 2008 году. На этот раз действие разворачивалось в Либерти-Сити, прообразом которого стал Нью-Йорк.
Grand Theft Auto: Chinatown Wars, вышедшая в 2009 году, разворачивается в Либерти-Сити. За основу взяли город из GTA IV, но без штата Олдерни.
Grand Theft Auto V пришлось ждать до 2013 года. События игры происходили в штате Сан-Андреас. Основными локациями стали Лос-Сантос, Округ Блейн и Северный Янктон.
GTA VI поклонники ждали долго. Слухи о ней ходили еще в 2022 году, официальный анонс появился в 2023 году. Релиз игры на PlayStation 5 и Xbox Series X/S состоялся 19 ноября.
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