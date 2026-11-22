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Мировой госдолг на 2026 год – кто в лидерах?

В ноябрьском сравнении, составленном по прогнозу МВФ на 2026 год, две крупнейшие экономики возглавили список по сумме долга. В пересчете на размер экономики картина иная.

Распределение прогнозируемого мирового госдолга в 2026 году, трлн долларов США / © Данные МВФ и Visual Capitalist

Visual Capitalist 12 ноября сравнил страны по валовому государственному долгу. Авторы использовали октябрьский прогноз МВФ на 2026 год. Общая оценка — около 121 триллиона долларов, или 94,6% мирового ВВП.

Первое место по сумме долга заняли США с 41,4 триллиона долларов, второе — Китай с 22,5 триллиона. Вместе это 63,9 триллиона долларов, или около 52,8% мировой суммы при делении на 121 триллион.

Распределение прогнозируемого мирового госдолга в 2026 году, трлн долларов США / © Naked Science, данные МВФ и Visual Capitalist

Если разделить долг на ВВП страны, порядок меняется. У США прогноз составляет 126,8%, у Японии — 199,4%. По оценке, приведенной в рейтинге, у Судана это отношение достигает 334,4%.

Абсолютные суммы показывают объем государственных обязательств в денежном выражении. Отношение к ВВП сопоставляет долг с размером годового выпуска экономики. Исходные прогнозные показатели МВФ публикует в базе World Economic Outlook.

Цифры относятся к прогнозу на 2026 год и могут измениться при пересмотре ВВП, размера обязательств и валютных курсов. Суммы на графике округлены.

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