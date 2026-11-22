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Мировой госдолг на 2026 год – кто в лидерах?
В ноябрьском сравнении, составленном по прогнозу МВФ на 2026 год, две крупнейшие экономики возглавили список по сумме долга. В пересчете на размер экономики картина иная.
Visual Capitalist 12 ноября сравнил страны по валовому государственному долгу. Авторы использовали октябрьский прогноз МВФ на 2026 год. Общая оценка — около 121 триллиона долларов, или 94,6% мирового ВВП.
Первое место по сумме долга заняли США с 41,4 триллиона долларов, второе — Китай с 22,5 триллиона. Вместе это 63,9 триллиона долларов, или около 52,8% мировой суммы при делении на 121 триллион.
Если разделить долг на ВВП страны, порядок меняется. У США прогноз составляет 126,8%, у Японии — 199,4%. По оценке, приведенной в рейтинге, у Судана это отношение достигает 334,4%.
Абсолютные суммы показывают объем государственных обязательств в денежном выражении. Отношение к ВВП сопоставляет долг с размером годового выпуска экономики. Исходные прогнозные показатели МВФ публикует в базе World Economic Outlook.
Цифры относятся к прогнозу на 2026 год и могут измениться при пересмотре ВВП, размера обязательств и валютных курсов. Суммы на графике округлены.
Комментарии
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
Под Новосибирском в наукограде Кольцово создан суперсовременный научный объект – источник синхротронного излучения, который называется Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» или сокращенно ЦКП «СКИФ». Установка реально большая, сложная, перспективная и давно ожидаемая исследовательским сообществом страны, поэтому внимания со стороны СМИ хватает. Желающие могут погуглить и почитать. Многие, кому интересно, что такое «источник синхротронного излучения», так и делают, читают и оставляют комментарии (куда же без них!). В этой статье на Naked Science директор ЦКП «СКИФ» академик РАН Евгений Левичев попытался ответить на волнующие читателей вопросы и рассказать, что такое СКИФ, и зачем мы его построили.
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