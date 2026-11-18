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Фотоловушки раскрыли неожиданную особенность поведения одного из наименее изученных видов диких кошек

Масштабное исследование с использованием фотоловушек показало, что редко встречающаяся суматранская кошка, которую традиционно считали исключительно ночным животным, проявляет активность и в светлое время суток.

Суматранская кошка / © Ampeng, A., H. Mohammad, H. Sait, et al. 2026

Суматранская или плоскоголовая кошка (Prionailurus planiceps) получила свое название благодаря уплощенному лбу и удлиненной форме черепа. Это один из самых редких и наименее изученных представителей семейства кошачьих в мире. Она обитает в разрозненных природных местообитаниях на территории Брунея, Индонезии и Малайзии. Долгое время считалось, что этот вид ведет исключительно ночной образ жизни.

Однако новое исследование, опубликованное в научном журнале Ecology and Evolution, поставило под сомнение это представление.

Ученые использовали фотоловушки для наблюдения за животными на территории мангрового леса Лунду в юго-западной части малайзийского штата Саравак. Исследование продолжалось почти три года — с августа 2021-го по май 2024 года.

За это время исследователям удалось зарегистрировать суматранских кошек 59 раз. Полученные данные выявили неожиданную картину их суточной активности. Фотоловушки зафиксировали животных как ночью, так и днем. Хотя пик активности суматранских кошек приходился примерно на полночь, они также появлялись в объективе поздним утром и во второй половине дня.

Результаты исследования свидетельствуют о «значительной дневной активности» этих животных и позволяют предположить, что их режим активности гораздо более гибкий, чем считалось ранее. Кроме того, камеры зафиксировали взрослую самку вместе с котенком. Это стало свидетельством присутствия вида на исследуемой территории и возможного размножения местной популяции.

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