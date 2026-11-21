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«Вояджеры» однажды замолчат: что произойдет с легендарными зондами после потери связи с Землей

Когда космические зонды «Вояджер» окончательно прекратят выходить на связь, они не остановятся. Их радиопередатчики умолкнут, когда запас энергии, вырабатываемой за счет распада плутония, станет слишком мал. Оба зонда продолжат свой путь через Млечный Путь и примерно через 40 000 лет пройдут на сравнительно небольшом расстоянии от других звезд.

Космический зонд «Вояджер» / © NASA

Как поддерживать работу зондов

Оба «Вояджера» оснащены радиоизотопными термоэлектрическими генераторами, преобразующими тепло, выделяющееся при распаде плутония, в электричество. Мощность каждого генератора ежегодно уменьшается примерно на четыре ватта. Спустя почти пять десятилетий после запуска оставшегося запаса энергии уже недостаточно для полноценного питания всех научных приборов и вспомогательных систем, необходимых для работы аппаратов. Перед инженерами NASA стоит все более сложная задача: решить, какое оборудование можно отключить, чтобы продлить жизнь остальным системам.

Выключение одного устройства может повлиять на работу другого. Некоторые системы, например, нуждаются в подогреве топливопроводов, которые могут замерзнуть, если отключить слишком много обогревателей. Поэтому инженерам приходится тщательно определять, какие компоненты можно вывести из эксплуатации, не подвергая опасности оставшееся оборудование. Чтобы сократить энергопотребление, в апреле NASA отключило на «Вояджере-1» прибор для измерения низкоэнергетических заряженных частиц. В результате на борту аппарата остались два действующих научных инструмента. Один из них измеряет магнитные поля, другой регистрирует плазменные волны — электрические возмущения в окружающем зонд заряженном газе. У «Вояджера-2» работают оба этих прибора, а также третий, предназначенный для измерения высокоэнергетических частиц космических лучей, пронизывающих космическое пространство.

В июле 2026 года NASA одновременно отключило три устройства на «Вояджере-2». Их функции взяли на себя другие системы, уже имевшиеся на борту и потреблявшие меньше электроэнергии. При этом удалось сохранить достаточный уровень обогрева аппарата. По оценкам NASA, благодаря такой перестройке все три оставшихся научных прибора «Вояджера-2» смогут проработать как минимум еще год. Аналогичную замену инженеры провели на «Вояджере-1» в начале сентября.

«Вояджер» / © NASA

Как понять, что наступила окончательная тишина

Ранее «Вояджер-1» уже сталкивался с серьезными проблемами связи. В ноябре 2023 года аппарат начал передавать нечитаемые данные: вышедший из строя чип памяти в одном из бортовых компьютеров нарушил работу системы. Инженерам пришлось разделить программный код, хранившийся на поврежденном чипе, на несколько частей и перенести их в другие области памяти компьютера, которые продолжали функционировать. 20 апреля 2024 года «Вояджер-1» впервые за пять месяцев передал на Землю корректные технические данные. Специалисты наконец смогли оценить состояние космического аппарата.

Следующий случай потери связи произошел по другой причине. В октябре 2026 года «Вояджер-1» пропустил два запланированных сеанса связи. Сигнал восстановился через 48 часов — еще до того, как инженеры успели отправить команду для выяснения причин сбоя. Проверка показала, что одна группа двигателей ориентации отключилась, а ее функции взяла на себя резервная группа.

Потеря сигнала может объясняться несколькими причинами, и инженеры не всегда способны сразу определить, с какой именно проблемой столкнулись. В одном случае связь нарушилась из-за поврежденного чипа, исказившего передаваемые данные, в другом — на фоне отказа двигателей ориентации.

Если «Вояджер» снова замолчит, специалистам предстоит выяснить, достаточно ли у него энергии для передачи сигнала, не отклонилась ли антенна от направления на Землю и не вызван ли сбой неисправностью, которую еще можно устранить дистанционно.

На доставку каждого сообщения требуются сутки. Поэтому команда, отправленная с Земли в понедельник утром, может дать результат лишь в среду. Чтобы отличить временный перерыв в связи от окончательного прекращения передачи данных, иногда потребуются дни или даже недели.

Что потеряет человечество

Ни один другой космический аппарат не удалялся от Земли дальше, чем «Вояджер-1» и «Вояджер-2», продолжая при этом передавать научные данные. Научные приборы зондов регистрируют все, с чем аппараты сталкиваются на своем пути: магнитные поля, заряженные частицы и возмущения, распространяющиеся в окружающей газовой среде. Когда эти инструменты окончательно прекратят работу, ученые лишатся единственного источника прямых измерений среды вдоль траекторий полета двух «Вояджеров».

Никаких последних фотографий Земли или космических пейзажей ждать не стоит. Камеры «Вояджера-1» NASA отключило еще 14 февраля 1990 года после завершения знаменитой серии снимков, в которую вошел и получивший название «Бледно-голубая точка» кадр нашей планеты. Камеры «Вояджера-2» перестали работать годом ранее.

Продолжающие функционировать приборы предназначены для измерения магнитных полей, плазменных волн и космических лучей — для их работы камеры не нужны.

Путешествие продолжится и без энергии

Гравитация Солнца по-прежнему будет воздействовать на зонды, пока они движутся через Млечный Путь. Однако оба аппарата уже набрали скорость, достаточную для того, чтобы навсегда покинуть Солнечную систему.

«Вояджер-1» удаляется от Солнца со скоростью примерно 61 000 километров в час, преодолевая за сутки около 1,45 миллионов километров. По оценкам NASA, при такой скорости аппарату потребуется примерно 300 лет, чтобы достичь внутренней границы облака Оорта. Пересечение всей этой области и выход за ее внешнюю границу могут занять около 30 000 лет.

Впрочем, подобные расчеты зависят от того, где именно астрономы проводят границы облака Оорта. О его существовании ученые судят по траекториям комет, которые время от времени направляются из этой далекой области к внутренним планетам Солнечной системы.

Примерно через 40 000 лет оба аппарата пройдут вблизи других звезд. Согласно расчетам, «Вояджер-1» приблизится на расстояние около 1,7 светового года к звезде Глизе 445. Примерно в то же время «Вояджер-2» пройдет на сопоставимом расстоянии от другой звезды — Росс 248. Даже в точках максимального сближения каждый зонд будет находиться примерно 16 триллионах километрах от соответствующей звезды.

Пластинка из меди с золотым покрытием / © NASA

Послание, которое они унесут с собой

К моменту этих далеких встреч с другими звездами оба «Вояджера» уже много тысячелетий не будут передавать сигналы на Землю. Однако каждый из них покинул нашу планету с необычным грузом — 30-ти сантиметровой пластинкой из меди с золотым покрытием.

Помимо изображений и музыкальных записей, на пластинках содержатся приветствия на 55 языках. На случай, если однажды их обнаружит представитель внеземной цивилизации, NASA предусмотрело специальную иглу и звукосниматель, а на алюминиевой защитной крышке выгравировало инструкции по воспроизведению записей.

Канавки на поверхности пластинок способны сохранять записанную информацию еще долго после того, как зонды окончательно выйдут из строя. Если эти диски благополучно перенесут многотысячелетнее путешествие, два аппарата, запущенные в 1977 году, однажды пройдут мимо других звезд, унося с собой звуки земного прибоя, навсегда запечатленные на их поверхности.

Два зонда-близнеца стартовали в 1977 году и сегодня находятся настолько далеко от Земли, что радиосигнал достигает «Вояджера-2» примерно за 20 часов, а «Вояджера-1» — за 24 часа.

Инженерам удается поддерживать работоспособность обоих зондов, несмотря на неуклонное сокращение запасов энергии. Но рано или поздно наступит момент, когда ни ремонтные решения, ни дальнейшая экономия электричества уже не помогут. Радиопередатчики «Вояджеров» окончательно умолкнут, однако сами аппараты продолжат свое путешествие по Галактике — вместе с посланием о мире, который когда-то отправил их в путь.

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