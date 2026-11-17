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Карта: домохозяйства каких стран ЕС потребляют больше электроэнергии
Потребление электроэнергии зависит от многих факторов, в том числе географического расположения страны, типа отопления и стоимости. На инфографике показано, как различается среднегодовое потребление электроэнергии домохозяйствами в расчете на одного жителя страны в Евросоюзе и некоторых соседних странах.
Как видно на инфографике, больше всего электричества потребляют жители северных стран. Самые низкие показатели наблюдаются при этом ближе к восточной части региона.
Выделяется на общем фоне Норвегия, которая в Евросоюз не входит. Среднегодовое потребление электричества на душу населения домохозяйствами там достигает 7000 киловатт-часов. Электричество там — основной источник отопления в домах. К тому же в Норвегии популярны электромобили, что также может влиять на показатель. Значительная часть электроэнергии в стране вырабатывается на гидроэлектростанциях.
Следом за Норвегией в рейтинге идут еще две страны Северной Европы — Финляндия и Швеция. Показатели обеих стран практически в два раза ниже, чем у Норвегии — 3900 и 3800 киловатт-часов соответственно. При этом в обеих странах к центральному отоплению подключены около 50% домохозяйств.
Самые низкие показатели потребления электроэнергии оказались в Румынии, Латвии и Польше — от 700 до 900 киловатт-часов. В этих странах электричество — не самый популярный источник энергии. Например, в Румынии и Польше доминируют газ, а также возобновляемые источники и биотопливо, в том числе дрова. Также в Польше используют уголь. В Латвии используется центральное отопление, а также возобновляемые источники и биотопливо. При этом в Румынии и Польше достаточно высокие цены на электроэнергию относительно зарплат.
Комментарии
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