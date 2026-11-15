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Какие страны претендуют на Антарктиду

Антарктида — единственный континент на планете, на котором нет постоянного населения. Его территория официально не принадлежит ни одной стране, однако семь стран ранее предъявляли территориальные претензии.

© GEO Maps

Согласно Договору об Антарктике, вступившему в силу в 1961 году, территория континента не принадлежит ни одному государству. Заниматься там можно наукой, туризмом и некоторыми другими мирными видами деятельности. В 1986 году континент признали также безъядерной зоной.

При этом Антарктика — регион, потенциально богатый полезными ископаемыми, в том числе газом, нефтью, а также каменным углем и железной рудой. Страны пытались согласовать там добычу, но в 1998 году вступил в силу Мадридский протокол, запрещающий там добывать любые ископаемые.

Хотя страны договорились, что Антарктида никому не принадлежит, некоторые страны еще до соглашения предъявляли на континент свои территориальные претензии. Что интересно, некоторые страны поглядывают практически на одну и ту же территорию. В общей сложности официально оформили свои претензии семь стран: Австралия, Аргентина, Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия, Франция и Чили. Речь идет о территориях к югу от параллели 60° южной широты.

Австралия, например, хочет получить практически половину Антарктиды. В эту территорию вклинивается кусок, в котором заинтересована Франция. Норвегия, в свою очередь, претендует на часть, площадь которой примерно в семь раз превышает ее собственную территорию. С другой стороны от австралийских интересов находится территория, которой заинтересовалась Новая Зеландия.

О своих претензиях заявляла и Великобритания. Правда, с ней не согласились Аргентина, положившая глаз практически на тот же кусок. Пересекаются интересы этих стран и с территорией, на которую претендует Чили.

Когда-то свои претензии также предъявляли Германия и Япония, но позднее они от них отказались. Россия, Китай и США официально кусок «не бронировали», однако это не мешает странам заниматься там научной деятельностью. При этом Россия и США не исключали, что могут заявить о своих претензиях в будущем. При этом чужую «бронь» они не признают.

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