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Tesla поставит частным покупателям Cybercab до конца года

Компания начала принимать заказы по приглашениям. Cybercab стоит 29 990 долларов до налогов, а для поездок нужна подписка за 299 долларов в месяц. Первые поставки в Остине намечены на декабрь 2026 года.

Tesla Cybercab на улице в Сан-Франциско в июне 2026 года / © 9yz, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Tesla сообщила о рассылке приглашений 13 ноября в аккаунте Robotaxi в X. Как уточнило издание Electrek, при оформлении заказа нужно внести невозвратный депозит в 1000 долларов. Первый месяц подписки включен в покупку.

Cybercab — двухместный электромобиль с поднимающимися дверями и большим экраном в салоне. У него нет руля и педалей, поэтому управлять машиной вручную нельзя. До рассылки приглашений Tesla использовала эту модель в своем сервисе роботакси. Пассажиры могут заказать поездку на Cybercab в отдельных районах Остина.

Салон Tesla Cybercab на презентации в октябре 2024 года / © Steve Jurvetson, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

В условиях подписки Tesla прямо указала, что без нее автомобиль работать не будет. В ежемесячную плату входят автономное вождение, связь, дистанционная поддержка и помощь на дороге. За страховку, регистрацию и зарядку платит владелец.

Ездить на своем Cybercab можно только там, где Tesla разрешает работу машины. Границы районов видны в приложении или на экране автомобиля. Они обычно совпадают с зоной Robotaxi, но компания может менять их отдельно.

После объявления Илон Маск назвал ежемесячную плату слишком высокой. По его мнению, она должна быть ближе к 115 долларам — столько, по его оценке, стоят Full Self-Driving и подключение к сети на других моделях Tesla.

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