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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Крестный отец ИИ решил предупредить лидеров ЕС: искусственный интеллект может убить нас в течение трех лет

Представители технологической отрасли все чаще выступают с предостережениями, касающимися искусственного интеллекта. Лауреат Нобелевской премии, которого называют «Крестным отцом ИИ», решил встретиться с европейскими чиновниками и предупредить их, что через три года искусственный интеллект может убить людей.

Сообщество
# ИИ-технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# риски
# технологии
Джеффри Хинтон / © Geoff Robins, Getty Images
Джеффри Хинтон / © Geoff Robins, Getty Images

Джеффри Хинтон, внесший большой вклад в развитие нейросетей, не первый раз затрагивает тему опасности ИИ. Этот вопрос также обсуждался на лекциях в Торонто, организованных AI Safety Foundation. Тогда эксперты предположили, что ИИ может одолеть правительства стран в течение ближайших шести ‐ 18 месяцев. Исследователь Alignment Research Centre Пол Кристиано заявил, что если власть захватит ИИ, многие люди погибнут. Он оценил, что произойти это может в течение ближайших трех лет. 

Хинтон и раньше предупреждал об опасностях технологии, но, по его словам, он не осознавал, что это может произойти так быстро. Изначально он оценивал, что это может случиться в ближайшие десять лет. Однако слова Кристиано встревожили его.

«Я собираюсь рассказать об этом представителям правительств. То, что происходит, чрезвычайно опасно. Люди еще не поняли, что значит иметь дело со сверхразумным ИИ. Если он обладает сверхразумом, то не вы будете его контролировать, а он будет контролировать вас», — заявил Хинтон.

На своих лекциях Кристиано рассказал, как развился ИИ за последние шесть месяцев. Он напомнил, что модель OpenAI вышла в интернет и взломала Hugging Face. По словам Кристиано, действия современных ИИ-ботов еще год назад казались бы научной фантастикой, но теперь они могут получать админские права, помогать друг другу выполнять задания и даже создавать доску сообщений, где обсуждают, как обмануть администраторов, чтобы их не заподозрили в нарушениях.

Кристиано полагает, что человечество движется к миру, в котором появятся миллиарды ИИ-систем, которые почти во всем превосходят людей. И, вероятно, преследовать они будут собственные цели.

Во время встречи с лидерами стран ЕС Хинтон выступил с резким заявлением о рисках ИИ. Он выступил за глобальное регулирование технологии. Ученый также призвал европейские страны стать инициаторами контроля. 

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Сообщество
# ИИ-технологии
# искусственный интеллект
# нейросети
# риски
# технологии
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