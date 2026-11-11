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NASA впервые применило необычный маневр для отправки двух зондов к Марсу

Два космических аппарата NASA завершают годовое путешествие по необычной орбите и теперь готовы взять прямой курс на Красную планету.

Художественное изображение аппаратов ESCAPADE вблизи Марса / © James Rattray / Rocket Lab USA

Автоматические станции ESCAPADE (Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) отправились в космос в ноябре 2025 года во время второго полета ракеты New Glenn компании Blue Origin. Однако вместо того, чтобы сразу направиться к Марсу, оба аппарата отправились в длительное путешествие по петлеобразной траектории. Теперь зонды вновь оказались в окрестностях Земли, где им предстояло выполнить важнейший маневр — включить двигатели на необычно близком расстоянии от нашей планеты. Если все пройдет успешно, это позволит аппаратам выйти на траекторию полета к Марсу.

«Ни одна миссия NASA прежде не выполняла ничего подобного. Для большинства космических экспедиций в этом просто нет необходимости», — рассказал Роб Лиллис, планетолог и физик космической плазмы из Калифорнийского университета в Беркли, главный научный руководитель миссии ESCAPADE.

Дело в том, что традиционно межпланетные миссии NASA запускаются с учетом строго определенных астрономических условий. Аппараты отправляются к Марсу в короткий период, когда Земля и Красная планета занимают наиболее выгодное взаимное положение. Такое окно для запуска открывается лишь раз в 26 месяцев.

Изначально ESCAPADE планировалось отправить в космос в октябре 2024 года, когда взаимное расположение Земли и Марса было особенно благоприятным. Однако задержки с подготовкой ракеты New Glenn не позволили воспользоваться этим окном.

Вместо того чтобы ждать следующей осени, NASA решило опробовать новую схему. Специалисты миссии разработали для аппаратов так называемую орбиту ожидания, напоминающую по форме фасоль. Согласно расчетам, два зонда должны выполнить по ней большой виток и вернуться в окрестности Земли в начале ноября 2026 года, откуда уже можно было бы продолжить путь к Марсу.

Однако после возвращения к нашей планете аппаратам предстояло преодолеть серьезное препятствие: каждому из них нужно было с высокой точностью выполнить маневр включения двигателей внутри гравитационного поля Земли.

По своей сути этот маневр напоминает гравитационные пролеты, которые космические аппараты регулярно используют для изменения траектории полета. Но в данном случае зондам требовалось не просто воспользоваться притяжением планеты: они должны были одновременно включить двигатели, чтобы усилить эффект гравитационного маневра.

Первый аппарат выполнил эту операцию 7 ноября, второй — в понедельник, 9 ноября. Как сообщило NASA, оба маневра прошли безупречно.

«Впервые NASA использовало управляемый двигателями пролет Земли, чтобы разогнать космический аппарат в направлении Марса. И теперь мы дважды, с интервалом всего в два дня, безупречно выполнили этот маневр», — заявила Асал Насери, исполняющая обязанности заместителя руководителя полётов в подразделении гелиофизики NASA.

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