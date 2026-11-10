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Необычные моменты из жизни диких животных: победители фотоконкурса NANPA 2027
Североамериканская ассоциация природной фотографии (North American Nature Photography Association, NANPA) представила впечатляющую подборку снимков — победителей ежегодного конкурса NANPA Showcase 2027. На снимках запечатлены удивительные моменты из жизни диких животных, захватывающие пейзажи и самые красивые уголки природы со всего мира.
Главную награду — «Лучший снимок конкурса» — в этом году получила фотограф дикой природы и пейзажей из Техаса Сисси Бизли. Победу ей принесла фотография лягушки, поймавшей стрекозу прямо в воздухе. Снимок отличается поразительной точностью момента: в воздухе застыли капли воды, а сама лягушка запечатлена в эффектной позе. Ее работа также заняла первое место в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты».
Помимо главной награды, жюри NANPA Showcase 2027 отметило еще 249 выдающихся фотографий природы.
Победителем в категории «Птицы» стал Чарльз Дженсон. Его динамичный снимок запечатлел самца хохлатого дятла, который долбит сухую сосну.
В категории «Млекопитающие» победу одержал Кевин Ломан. На его фотографии запечатлены два белых медведя, вступивших в схватку в окрестностях города Черчилл в канадской провинции Манитоба. Необычное освещение придает композиции выразительность, превращая силуэты животных в по-настоящему впечатляющее зрелище.
В категории «Пейзажи» лучшей признали ночную фотографию гейзера Касл в Йеллоустонском национальном парке. Ее автор — Джон Бенфорд.
Хотя категория «Юмор», в отличие от конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards, не ограничивается исключительно забавными фотографиями животных, в NANPA Showcase тоже немало поводов для улыбки.
Победителем в этом году стал Кевин Ломан. На его снимке семинедельный птенец филина выглядит ошеломленным: к нему неожиданно прыгнула серая белка. По словам фотографа, совенок действительно упал со своего места, но, к счастью, не пострадал.
Помимо представленных выше победивших работ, жюри конкурса NANPA Showcase 2027 отметило еще 250 фотографий. Они вошли в галереи Top 100 и Top 250. Все эти снимки можно посмотреть на официальном сайте Североамериканской ассоциации природной фотографии.
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