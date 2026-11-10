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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Необычные моменты из жизни диких животных: победители фотоконкурса NANPA 2027

Североамериканская ассоциация природной фотографии (North American Nature Photography Association, NANPA) представила впечатляющую подборку снимков — победителей ежегодного конкурса NANPA Showcase 2027. На снимках запечатлены удивительные моменты из жизни диких животных, захватывающие пейзажи и самые красивые уголки природы со всего мира.

Сообщество
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# юмор
Высокая оценка конкурса в категории «Охрана природы»: ленивец с плюшевой игрушкой / © Rona Neri
Высокая оценка конкурса в категории «Охрана природы»: ленивец с плюшевой игрушкой / © Rona Neri

Главную награду — «Лучший снимок конкурса» — в этом году получила фотограф дикой природы и пейзажей из Техаса Сисси Бизли. Победу ей принесла фотография лягушки, поймавшей стрекозу прямо в воздухе. Снимок отличается поразительной точностью момента: в воздухе застыли капли воды, а сама лягушка запечатлена в эффектной позе. Ее работа также заняла первое место в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты».

«Лучший снимок конкурса» / © Cissy Beasley
«Лучший снимок конкурса» / © Cissy Beasley

Помимо главной награды, жюри NANPA Showcase 2027 отметило еще 249 выдающихся фотографий природы. 

Победитель в категории «Птицы» / © Charles Janson
Победитель в категории «Птицы» / © Charles Janson

Победителем в категории «Птицы» стал Чарльз Дженсон. Его динамичный снимок запечатлел самца хохлатого дятла, который долбит сухую сосну.

Второе место в категории «Птицы»: «Проверка почвы», мыс Волонтер, Фолклендские острова / © Harry Lerner
Второе место в категории «Птицы»: «Проверка почвы», мыс Волонтер, Фолклендские острова / © Harry Lerner
Победитель в категории «Млекопитающие» / © Kevin Lohman
Победитель в категории «Млекопитающие» / © Kevin Lohman

В категории «Млекопитающие» победу одержал Кевин Ломан. На его фотографии запечатлены два белых медведя, вступивших в схватку в окрестностях города Черчилл в канадской провинции Манитоба. Необычное освещение придает композиции выразительность, превращая силуэты животных в по-настоящему впечатляющее зрелище.

Победитель в категории «Пейзажи» / © John Benford
Победитель в категории «Пейзажи» / © John Benford

В категории «Пейзажи» лучшей признали ночную фотографию гейзера Касл в Йеллоустонском национальном парке. Ее автор — Джон Бенфорд.

Второе место в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты»: «Любовь жалит», Порт-Фидалго, Аляска / © Jennifer Idol
Второе место в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты»: «Любовь жалит», Порт-Фидалго, Аляска / © Jennifer Idol
Высокая оценка в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты» / © Lisa Mayo
Высокая оценка в категории «Макро- и микросъемка и прочие сюжеты» / © Lisa Mayo

Хотя категория «Юмор», в отличие от конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards, не ограничивается исключительно забавными фотографиями животных, в NANPA Showcase тоже немало поводов для улыбки.

Победитель в категории «Юмор» / © Kevin Lohman
Победитель в категории «Юмор» / © Kevin Lohman

Победителем в этом году стал Кевин Ломан. На его снимке семинедельный птенец филина выглядит ошеломленным: к нему неожиданно прыгнула серая белка. По словам фотографа, совенок действительно упал со своего места, но, к счастью, не пострадал.

Второе место в категории «Юмор»: «Скрытный лось», Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США  / © Peter Batty
Второе место в категории «Юмор»: «Скрытный лось», Национальный парк Гранд-Тетон, Вайоминг, США  / © Peter Batty
Высокая оценка в категории «Юмор»: «Новая шляпа», тропа вдоль реки Яхара, ДеФорест, Висконсин, США / © Thomas McDonald
Высокая оценка в категории «Юмор»: «Новая шляпа», тропа вдоль реки Яхара, ДеФорест, Висконсин, США / © Thomas McDonald

Помимо представленных выше победивших работ, жюри конкурса NANPA Showcase 2027 отметило еще 250 фотографий. Они вошли в галереи Top 100 и Top 250. Все эти снимки можно посмотреть на официальном сайте Североамериканской ассоциации природной фотографии.

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Сообщество
# животные
# конкурсы
# природа
# фотографии
# юмор
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