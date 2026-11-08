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Инфографика: семь стран, в которых проживает более половины населения мира

Согласно оценкам численности населения, опубликованным DataReportal на основе данных ООН, более четырех миллиардов человек проживают всего в семи странах.

Инфографика: семь стран, в которых проживает более половины населения мира / © World Visualized

На первом месте находится Индия с населением около 1,48 миллиарда человек, за ней следует Китай — 1,41 миллиарда. На долю этих двух азиатских государств приходится почти 35% населения планеты.

Третье место занимают США — около 349 миллионов жителей. Далее следуют Индонезия с 288 миллионов и Пакистан с 260 миллионов человек.

Нигерия, самая густонаселенная страна Африки, занимает шестое место с населением около 243 миллионов человек. Замыкает список Бразилия, где проживают 213 миллионов человек.

В совокупности на семь этих стран приходится примерно 51,2% населения Земли, как следует из инфографики.

В докладе DataReportal Digital 2026 Global Overview Report, подготовленном с использованием оценок ООН, численность населения мира в октябре прошлого года оценивается примерно в 8,25 миллиарда человек. В нем также отмечается, что Индия обошла Китай и стала самой населенной страной планеты.

Демографические тенденции в семи странах различаются. Население Индии, Пакистана и Нигерии продолжает расти, тогда как в Китае наблюдается его сокращение.

По оценкам DataReportal, за 12 месяцев до октября 2025 года население Китая уменьшилось примерно на 3,25 миллиона человек, тогда как население Индии увеличилось почти на 12,9 миллиона. Эти данные наглядно показывают неравномерность распределения населения планеты: всего в семи странах проживает больше людей, чем во всех остальных государствах мира вместе взятых.

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