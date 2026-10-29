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В каких странах хорошо себя чувствуют пожилые люди
Крепкое здоровье в пожилом возрасте — важная составляющая качества жизни в старости. На инфографике показано, жители каких стран Евросоюза и некоторых соседних государств лучше всего себя чувствуют после 65 лет.
По данным Евростата, в 2024 году более двух третей (68,5%) жителей Евросоюза характеризовали свое состояние здоровья как хорошее или очень хорошее. Еще 23% респондентов оценили свое здоровье как удовлетворительное, 8,5% — как плохое или очень плохое.
Жители Евросоюза в возрасте 65 лет и старше оценили свое здоровье как очень хорошее или хорошее в 40% случаев. При этом среди стран ЕС чаще всего о хорошем самочувствии говорили пожилые ирландцы (62%). В топ-3 также вошли Бельгия (57,4%) и Люксембург (56,8%).
При этом среди стран, попавших в рейтинг, но не входящих в ЕС, лучший результат показали Швейцария и Норвегия. Там о хорошем здоровье заявили 69,6% и 67,9% пожилых жителей соответственно.
Реже всего свое здоровье называли хорошим в ЕС пожилые люди из Литвы (12,5%), Латвии (13,1%) и Португалии (19,1%). Вне Евросоюза нечасто говорили о хорошем здоровье жители Турции в возрасте от 65 лет (18,5%).
Если посмотреть на карту, то бросается в глаза тенденция — чаще о хорошем здоровье заявляли в Северной, Западной и Южной Европе. К востоку Европы ситуация менялась. Исключением стала Португалия.
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