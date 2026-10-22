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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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Беспилотная подлодка Ghost Shark впервые запустила воздушные дроны

Появились новые кадры испытаний Ghost Shark — сверхкрупного автономного подводного аппарата (XL-AUV), разрабатываемого в Австралии. Впервые на видео показано, как аппарат запускает воздушные беспилотники.

Сообщество
# Anduril
# Австралия
# беспилотники
# оружие
# технологии
# флот
Беспилотная подлодка Ghost Shark впервые запустила воздушные дроны / © Anduril
Беспилотная подлодка Ghost Shark впервые запустила воздушные дроны / © Anduril

Видео опубликовала компания Anduril, разработчик Ghost Shark. На кадрах аппарат всплывает на поверхность, после чего открываются створки в верхней части корпуса. Из одного из отсеков поднимается пусковая установка с 12 наклонными трубами для запуска дронов. В другом верхнем отсеке видна еще одна установка, однако в ролике она остается внутри корпуса. Судя по всему, она имеет аналогичную конструкцию, хотя нельзя исключать, что расположение пусковых труб у нее отличается.

© Anduril

Затем видео показывает запуск беспилотника типа ALTIUS из одной из труб. При этом сама Ghost Shark остается на поверхности. Эти кадры дают гораздо более наглядное представление о концепте запуска воздушных дронов с подводного аппарата — по крайней мере, об одном из возможных вариантов ее реализации. Ранее опубликованные фотографии впервые позволили увидеть внутреннее устройство бокового отсека полезной нагрузки Ghost Shark, но не раскрывали подробностей запуска беспилотников.

Правительство Австралии сообщало, что аппарат разрабатывается для выполнения задач длительной разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также нанесения ударов. Однако точная конфигурация вооружения, его возможности и способы запуска до сих пор не раскрывались.

В опубликованном ролике не уточняется, какая именно модификация ALTIUS используется. Тем не менее ранее Ghost Shark демонстрировалась на австралийском предприятии Altus вместе с беспилотниками семейства ALTIUS-600. В это семейство входят, в частности, ALTIUS-600, предназначенный для разведки и наблюдения, и ALTIUS-600M, разработанный для ударных задач.

Невооруженные версии ALTIUS-600 рассчитаны на возможность однократного применения, но при определенных условиях могут возвращаться и использоваться повторно. По данным Anduril, максимальная дальность полета ALTIUS-600 составляет около 440 километров, а продолжительность пребывания в воздухе — не менее четырех часов.

Ghost Shark, по всей видимости, способна запускать значительное количество воздушных беспилотников за один выход в море — в данном случае речь идет о двух десятках аппаратов. Это позволит развертывать группы дронов на значительном удалении от побережья противника.


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Сообщество
# Anduril
# Австралия
# беспилотники
# оружие
# технологии
# флот
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