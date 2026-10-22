Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Беспилотная подлодка Ghost Shark впервые запустила воздушные дроны
Появились новые кадры испытаний Ghost Shark — сверхкрупного автономного подводного аппарата (XL-AUV), разрабатываемого в Австралии. Впервые на видео показано, как аппарат запускает воздушные беспилотники.
Видео опубликовала компания Anduril, разработчик Ghost Shark. На кадрах аппарат всплывает на поверхность, после чего открываются створки в верхней части корпуса. Из одного из отсеков поднимается пусковая установка с 12 наклонными трубами для запуска дронов. В другом верхнем отсеке видна еще одна установка, однако в ролике она остается внутри корпуса. Судя по всему, она имеет аналогичную конструкцию, хотя нельзя исключать, что расположение пусковых труб у нее отличается.
Затем видео показывает запуск беспилотника типа ALTIUS из одной из труб. При этом сама Ghost Shark остается на поверхности. Эти кадры дают гораздо более наглядное представление о концепте запуска воздушных дронов с подводного аппарата — по крайней мере, об одном из возможных вариантов ее реализации. Ранее опубликованные фотографии впервые позволили увидеть внутреннее устройство бокового отсека полезной нагрузки Ghost Shark, но не раскрывали подробностей запуска беспилотников.
Правительство Австралии сообщало, что аппарат разрабатывается для выполнения задач длительной разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также нанесения ударов. Однако точная конфигурация вооружения, его возможности и способы запуска до сих пор не раскрывались.
В опубликованном ролике не уточняется, какая именно модификация ALTIUS используется. Тем не менее ранее Ghost Shark демонстрировалась на австралийском предприятии Altus вместе с беспилотниками семейства ALTIUS-600. В это семейство входят, в частности, ALTIUS-600, предназначенный для разведки и наблюдения, и ALTIUS-600M, разработанный для ударных задач.
Невооруженные версии ALTIUS-600 рассчитаны на возможность однократного применения, но при определенных условиях могут возвращаться и использоваться повторно. По данным Anduril, максимальная дальность полета ALTIUS-600 составляет около 440 километров, а продолжительность пребывания в воздухе — не менее четырех часов.
Ghost Shark, по всей видимости, способна запускать значительное количество воздушных беспилотников за один выход в море — в данном случае речь идет о двух десятках аппаратов. Это позволит развертывать группы дронов на значительном удалении от побережья противника.
Комментарии
Часть людей, страдающих депрессией, сталкиваются с состоянием, напоминающим постоянный джетлаг, и почти не реагируют на антидепрессанты. Результаты нового исследования позволили предположить, что у таких пациентов — циркадный подтип депрессии, связанный с нарушением внутренних биологических ритмов организма.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
То, что ученые первоначально приняли за веточку или часть насекомого, оказалось древнейшим из известных прямых палеонтологических свидетельств существования у ящериц способности произвольно отбрасывать хвост еще в меловом периоде.
Космический телескоп Euclid Европейского космического агентства совершил неожиданное астрономическое открытие: на снимках, сделанных в рамках глубокого обзора северного неба с 16 по 24 сентября 2026 года, исследователи обнаружили неизвестную комету. После тщательной проверки Центр малых планет Международного астрономического союза 8 октября официального подтвердил открытие и присвоил объекту обозначение C/2026 S1.
Илон Маск в очередной раз представил автомобиль с беспрецедентными возможностями — буквально умеющий делать кульбиты в воздухе. Еще он разгоняется до 100 километров менее чем за секунду, что много лучше любой машины в истории. Но помогут ли все эти рекорды компании Tesla, которая уже много лет упорно отказывается создавать новые массовые автомобильные платформы? Или правы те, кто считают, что она полным ходом несется к катастрофе?
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
7 Июня, 2016
Человек человеку — друг?
12 Июня, 2021
Сопло Лаваля — машина, создающая сверхзвук
26 Марта, 2015
Мифы о радиации
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно