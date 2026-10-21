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Австралия впервые показала отсек полезной нагрузки сверхкрупного подводного беспилотника Ghost Shark
Австралийский подводный аппарат Ghost Shark сможет запускать воздушные беспилотники, устанавливать морские мины и выполнять задачи по созданию тайников с запасами на морском дне. Эти возможности станут частью нового арсенала подводных вооружений Австралии.
Недавно опубликованные фотографии впервые позволили заглянуть внутрь отсека полезной нагрузки сверхкрупного автономного подводного аппарата Ghost Shark (XL-AUV), разрабатываемого Австралией. Снимки также дают представление о модульной конструкции, которая лежит в основе формируемых возможностей Королевского военно-морского флота Австралии для ведения подводной войны.
Фотографии были сделаны во время недавнего посещения завода Anduril Australia в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс, министром оборонной промышленности Австралии Пэтом Конроем. Они появились 19 октября, когда австралийское правительство объявило о новых подробностях разработки полезной нагрузки для Ghost Shark, крупного беспилотного подводного аппарата Speartooth (LUUV) и беспилотного надводного судна BlueBottle (USV).
Хотя в официальном сообщении новые возможности описывались лишь в общих чертах, фотографии и дополнительные сведения, обнародованные во время мероприятия Anduril, позволяют более конкретно представить задачи, для выполнения которых создается Ghost Shark.
Среди трех ранее не раскрывавшихся вариантов оснащения — размещение до 12 морских мин за один выход, оставление запасов и оборудования в тайниках на морском дне, а также запуск воздушных беспилотников ALTIUS производства Anduril для разведки или нанесения ударов.
Опубликованные изображения и сведения о полезной нагрузке дают наиболее полное на сегодняшний день представление о том, как Австралия намерена расширить возможности Ghost Shark за пределы традиционного подводного наблюдения. Следующие ключевые этапы программы должны раскрыть больше подробностей об интеграции различных систем в аппарат и практических способах их применения.
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