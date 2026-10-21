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Андские горы, Млечный Путь и ночные города: объявлены победители конкурса Epson International Pano Awards 2026

«Спящий гигант» / © Daniel Viñé Garcia

Звание лучшего фотографа в открытой категории получил испанский фотограф Даниэль Винье Гарсия. Жюри высоко оценило его серию снимков, посвященных высокогорным районам Анд и аргентинской Пуна. Победу ему принесла фотография «Спящий гигант», сделанная у вулкана Паринакота в Чили. Его высота превышает 6300 метров, а рядом возвышается вулкан Померапе высотой более 6200 метров.

«Собор звездного света» / © Daniel Viñé Garcia

Фотограф также занял призовые места в номинации «Природа и пейзаж» открытого конкурса. Его работы «Собор звездного света» и «Моя идеальная ночь» запечатлели красоту высокогорных районов Аргентины. Первая панорама была снята на высоте около 3100 метров в регионе Пуна, а вторая — на солончаке в провинции Катамарка, на высоте более 3300 метров.

«Моя идеальная ночь» / © Daniel Viñé Garcia

В этом году на конкурс поступило 4084 работы от фотографов из 93 стран — на 19% больше, чем в 2025 году. В открытой категории было представлено 2122 работы, в любительской — 1962. Среди участников также оказались 680 фотографий, поданных в новые категории аэросъемки.

Носороги и цапли, снимок победителей Epson Digital Art Prize / © Preeti and Prashant Chacko

Премию Epson Digital Art Prize, которую руководство австралийского подразделения Epson присуждает по итогам оценки 50 лучших работ в каждой номинации открытого конкурса, получили Прити и Прашант Чакко. Помимо оригинальности замысла, эти снимки должны демонстрировать высокий уровень цифровой постобработки и выдающееся фотографическое мастерство.

«Двойная арка над Милфорд-Саунд» / © Mikel Iraeta

Испанский фотограф Микель Ираэта победил в номинации «Природа и пейзаж» открытого конкурса с работой «Двойная арка над Милфорд-Саунд».

«Центр космоса» / © Xuecheng Liu

Американский фотограф Сюэчэн Лю победил в номинации «Архитектура и городская среда» открытого конкурса с работой «Центр космоса». Это составная панорама Таймс-сквер, снятая с высоты.

«Двойная арка над Стоккснесом», пляж Вестрахорн, Исландия / © Tomás Sánchez Ruiz

Звание лучшего фотографа-любителя года получил испанец Томас Санчес Руис. Он одержал победу в номинации «Природа и пейзаж» любительского конкурса с фотографией «Двойная арка над Стоккснесом», сделанной в Исландии.

Снимок, занявший первое место по сумме баллов в номинации гигапиксельных изображений, перекресток в Шанхае / © Vitaly Golovatyuk

Посмотреть все работы победителей и финалистов, а также узнать подробности о конкурсе следующего года можно на официальном сайте Epson International Pano Awards.





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