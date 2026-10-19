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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Рейтинг стран по объему выбросов парниковых газов

Китай с большим отрывом остается крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире. Как на его фоне выглядят другие ведущие экономики?

Сообщество
# инфографика
# Китай
# климат
# Рейтинги
# статистика
# углекислый газ
# экология
Рейтинг стран по объему выбросов парниковых газов / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по объему выбросов парниковых газов / © Visual Capitalist

На инфографике страны ранжированы по доле в глобальных выбросах парниковых газов в 2025 году. Данные взяты из базы данных EDGAR (Emissions Database for Global Atmospheric Research), которую ведет Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии. Международные авиаперевозки и морское судоходство в расчетах не учитываются.

Китай занимает первое место: в 2025 году на его долю пришлось почти 16 миллиардов тонн парниковых газов — примерно в 2,7 раза больше, чем на долю США. Третье место занимает Индия, за которой следуют Россия и Индонезия.

На пять крупнейших источников выбросов приходится в совокупности почти 58% мирового объема. Это показывает, насколько сильно глобальные выбросы сосредоточены в нескольких крупных экономиках.

Численность населения помогает объяснить различия в общем объеме выбросов, однако не менее важную роль играют энергопотребление и масштабы промышленного производства.

Например, Саудовская Аравия выбрасывает больше парниковых газов, чем Пакистан, несмотря на значительно меньшую численность населения. Австралия также производит более чем вдвое больше выбросов, чем Бангладеш, хотя ее население составляет менее одной шестой населения этой страны.

Такие различия обусловлены целым рядом факторов, включая зависимость от ископаемого топлива, наличие энергоёмких отраслей промышленности и структуру энергетического баланса каждой страны.

Несмотря на значительную долю в глобальных выбросах, в некоторых крупнейших странах-эмитентах уже наметилось снижение их объемов.

В 2025 году выбросы CO₂, связанные с использованием энергии, в Китае сократились примерно на 0,5%. Этому способствовало расширение производства электроэнергии на основе возобновляемых и атомных источников. В Индии выбросы CO₂, связанные с энергетикой, также снизились в 2025 году благодаря росту выработки возобновляемой энергии и более прохладной погоде.

В Европе тенденция к сокращению выбросов прослеживается уже на протяжении длительного времени. За последнее десятилетие выбросы в Италии, Германии и Великобритании уменьшились на двузначное число процентов.

В целом по Европейскому союзу объем выбросов парниковых газов с 1990 года сократился на 40%, тогда как экономика за тот же период выросла более чем на 70%.

Эти примеры показывают, что сокращение выбросов возможно даже при продолжающемся экономическом росте. Однако глобальные выбросы по-прежнему в значительной степени сосредоточены в нескольких странах, что делает их политику в области энергетики и промышленности особенно важной для борьбы с изменением климата.

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Сообщество
# инфографика
# Китай
# климат
# Рейтинги
# статистика
# углекислый газ
# экология
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