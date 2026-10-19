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Фотографу удалось запечатлеть редчайшего белого оленя
Британский фотограф Брайан Джонстон сделал впечатляющий снимок величественного белого оленя, встретить которого в дикой природе удается крайне редко. На поиски необычного животного у него ушло немало времени.
Брайан Джонстон знал, что в окрестностях его дома обитает необычный олень с белой шерстью, и в минувшие выходные отправился на его поиски, надеясь получить удачные кадры. Это животное — благородный олень с признаками альбинизма, которого называют белым оленем.
«Последние пару лет мы с моим другом проводили много времени в поисках этих оленей», — рассказал Джонстон в телефонном интервью изданию PetaPixel.
В субботу утром фотографы отправились на поиски и впервые в этом году увидели оленя в период гона — сезона размножения. Однако стояла довольно ветреная погода, и животное почуяло их запах и убежало. На следующий день, в воскресенье, Джонстон вновь отправился туда вместе с другом. На этот раз им повезло: олень спал посреди поля.
«Думаю, он всю ночь провел в поисках самок во время гона и сильно устал. Он лежал прямо посреди поля, — рассказывает фотограф. — Нам удалось подойти к нему довольно близко. Мы наблюдали за ним около 30 минут. В конце концов олень поднялся, и именно тогда мне удалось сделать все самые удачные снимки».
При этом специалисты считают, что олень, которого удалось сфотографировать Джонстону, может быть благородным оленем с альбинизмом. Как отметил Чарльз Смит-Джонс, технический консультант Британского общества оленей, подобные животные встречаются «крайне, крайне редко».
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