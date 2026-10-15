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В США впервые показали реактивный беспилотник Specter
Американская компания AEVEX впервые публично показала реактивный беспилотник Specter на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA), проходящей в Вашингтоне. Аппарат предназначен прежде всего для одноразовых ударных миссий, однако, по словам разработчика, он сможет также нести камеры, средства радиоэлектронного подавления и другие виды полезной нагрузки.
Specter — новейшая разработка компании, которая играет заметную роль в американской программе создания одноразовых ударных беспилотников.
В сентябре AEVEX объявила о разработке Specter, описав его как скоростную, недорогую автономную платформу с турбореактивным двигателем, предназначенную для применения в условиях повышенного риска. Конструкция предусматривает модульную архитектуру. Планируется создать варианты с наземным и воздушным запуском.
Сменная носовая секция позволит оснащать аппарат различной полезной нагрузкой, включая боевые части, средства радиоэлектронной борьбы, системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также оборудование для выполнения других задач в будущем.
Именно универсальность лежит в основе концепта Specter. Компания стремится создать адаптируемую платформу, которую можно конфигурировать под разные оперативные задачи и при этом производить достаточно дешево, чтобы использовать ее в боевых условиях фактически как крылатую ракету.
Внешний облик Specter отличается выраженной V-образной нижней частью фюзеляжа, высокорасположенным прямым трапециевидным крылом, V-образным оперением и расположенными в задней части двигателя воздухозаборниками, интегрированными в обводы корпуса.
Судя по конструкции, одним из приоритетов при разработке была малая радиолокационная заметность. При этом проектировщикам, вероятно, приходится искать компромисс между живучестью аппарата и низкой стоимостью. Впрочем, AEVEX пока публично не раскрывала характеристики Specter, связанные со снижением заметности.
Компания также не сообщила ключевые технические параметры, включая дальность полета, грузоподъемность, архитектуру систем связи, способы наведения на конечном участке траектории и степень автономности управления.
Specter пока находится в стадии разработки. Первый полет запланирован на декабрь 2026 года.
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