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Олег Гончар
Олег Гончар
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В США впервые показали реактивный беспилотник Specter

Американская компания AEVEX впервые публично показала реактивный беспилотник Specter на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA), проходящей в Вашингтоне. Аппарат предназначен прежде всего для одноразовых ударных миссий, однако, по словам разработчика, он сможет также нести камеры, средства радиоэлектронного подавления и другие виды полезной нагрузки.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# оружие
# США
AEVEX представила реактивный беспилотник Specter для недорогих ударных и разведывательных миссий / © AEVEX
AEVEX представила реактивный беспилотник Specter для недорогих ударных и разведывательных миссий / © AEVEX

Specter — новейшая разработка компании, которая играет заметную роль в американской программе создания одноразовых ударных беспилотников. 

В сентябре AEVEX объявила о разработке Specter, описав его как скоростную, недорогую автономную платформу с турбореактивным двигателем, предназначенную для применения в условиях повышенного риска. Конструкция предусматривает модульную архитектуру. Планируется создать варианты с наземным и воздушным запуском.

Сменная носовая секция позволит оснащать аппарат различной полезной нагрузкой, включая боевые части, средства радиоэлектронной борьбы, системы разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также оборудование для выполнения других задач в будущем.

Именно универсальность лежит в основе концепта Specter. Компания стремится создать адаптируемую платформу, которую можно конфигурировать под разные оперативные задачи и при этом производить достаточно дешево, чтобы использовать ее в боевых условиях фактически как крылатую ракету.

Макет реактивного беспилотника Specter / © AEVEX
Макет реактивного беспилотника Specter / © AEVEX

Внешний облик Specter отличается выраженной V-образной нижней частью фюзеляжа, высокорасположенным прямым трапециевидным крылом, V-образным оперением и расположенными в задней части двигателя воздухозаборниками, интегрированными в обводы корпуса.

Судя по конструкции, одним из приоритетов при разработке была малая радиолокационная заметность. При этом проектировщикам, вероятно, приходится искать компромисс между живучестью аппарата и низкой стоимостью. Впрочем, AEVEX пока публично не раскрывала характеристики Specter, связанные со снижением заметности.

Компания также не сообщила ключевые технические параметры, включая дальность полета, грузоподъемность, архитектуру систем связи, способы наведения на конечном участке траектории и степень автономности управления.

Specter пока находится в стадии разработки. Первый полет запланирован на декабрь 2026 года.

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Сообщество
# авиация
# беспилотники
# оружие
# США
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