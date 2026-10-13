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Спутник запечатлел одну из крупнейших соляных равнин мира
Крупнейшая соляная равнина Намибии на снимке из космоса напоминает пейзаж инопланетного мира. Среди участков, похожих на облака, извивается ярко-голубой водоем, а вокруг простирается полоса насыщенно-красной земли. На первый взгляд может показаться, что перед нами поверхность далекой экзопланеты, но на самом деле это вполне земной ландшафт, запечатленный со спутника.
Соляная равнина Этоша находится на территории национального парка Этоша на севере Намибии. Это крупнейший солончак страны — обширный участок суши, покрытый солью и другими минеральными отложениями.
Снимок солончака Этоша был сделан 5 апреля 2026 года в рамках европейской программы наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-2. Она включает два идентичных спутника, работающих на орбите.
Аппараты Sentinel-2 наблюдают за нашей планетой в разных диапазонах электромагнитного спектра. Для съемки используется мультиспектральный прибор высокого разрешения, способный регистрировать изображения в 13 спектральных диапазонах.
Наблюдения из космоса в разных диапазонах позволяют лучше изучать рельеф Земли и отслеживать его изменения с течением времени. Благодаря таким снимкам исследователи могут подробнее изучать и этот уникальный природный объект на юго-западе Африки.
Несмотря на необычную красоту изображения, в действительности солончак Этоша выглядит совсем иначе. Если оказаться рядом с ним на территории национального парка, он предстанет преимущественно белой равниной.
Снимок настоящий, однако его цвета искусственно изменены. Использование так называемой ложной цветопередачи помогает ученым различать типы растительности и особенности рельефа, которые трудно увидеть на обычных фотографиях.
На изображении растительность вокруг солончака окрашена в оттенки красного, а сама соляная равнина выглядит как сочетание ярко-голубых, светло-голубых и темно-синих участков. Между ними заметны похожие на облака скопления взвешенных осадочных частиц.
Разнообразие растительности на снимке представлено лугами, саваннами и деревьями мопане, которые выделяются насыщенным красным цветом. Мопане — один из характерных видов деревьев в этом районе национального парка. Они обеспечивают укрытие и служат важной частью среды обитания местных животных, включая слонов, жирафов и леопардов.
Комментарии
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Некогда ученые открыли темную материю, заметив, что звезды во внешней части Млечного Пути вращаются быстрее, чем должны, — из-за тяготения темной материи, окружающей видимую часть диска нашей Галактики. Новые данные показывают нечто странное: прежние наблюдения были ошибкой, а если верить новым, Млечный Путь — исключение, где темной материи якобы почти нет.
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