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Спутник запечатлел одну из крупнейших соляных равнин мира

Крупнейшая соляная равнина Намибии на снимке из космоса напоминает пейзаж инопланетного мира. Среди участков, похожих на облака, извивается ярко-голубой водоем, а вокруг простирается полоса насыщенно-красной земли. На первый взгляд может показаться, что перед нами поверхность далекой экзопланеты, но на самом деле это вполне земной ландшафт, запечатленный со спутника.

Соляная равнина Намибии / © ESA

Соляная равнина Этоша находится на территории национального парка Этоша на севере Намибии. Это крупнейший солончак страны — обширный участок суши, покрытый солью и другими минеральными отложениями.

Снимок солончака Этоша был сделан 5 апреля 2026 года в рамках европейской программы наблюдения за Землей Copernicus Sentinel-2. Она включает два идентичных спутника, работающих на орбите.

Аппараты Sentinel-2 наблюдают за нашей планетой в разных диапазонах электромагнитного спектра. Для съемки используется мультиспектральный прибор высокого разрешения, способный регистрировать изображения в 13 спектральных диапазонах.

Наблюдения из космоса в разных диапазонах позволяют лучше изучать рельеф Земли и отслеживать его изменения с течением времени. Благодаря таким снимкам исследователи могут подробнее изучать и этот уникальный природный объект на юго-западе Африки.

Несмотря на необычную красоту изображения, в действительности солончак Этоша выглядит совсем иначе. Если оказаться рядом с ним на территории национального парка, он предстанет преимущественно белой равниной.

Снимок настоящий, однако его цвета искусственно изменены. Использование так называемой ложной цветопередачи помогает ученым различать типы растительности и особенности рельефа, которые трудно увидеть на обычных фотографиях.

На изображении растительность вокруг солончака окрашена в оттенки красного, а сама соляная равнина выглядит как сочетание ярко-голубых, светло-голубых и темно-синих участков. Между ними заметны похожие на облака скопления взвешенных осадочных частиц.

Разнообразие растительности на снимке представлено лугами, саваннами и деревьями мопане, которые выделяются насыщенным красным цветом. Мопане — один из характерных видов деревьев в этом районе национального парка. Они обеспечивают укрытие и служат важной частью среды обитания местных животных, включая слонов, жирафов и леопардов.

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