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История с отказом Швейцарии публиковать исследование о пользе электромобилей получила продолжение

Швейцарское ведомство все-таки обнародовало отчет, публикацию которого первоначально остановило. Авторы затем объяснили, когда замена исправной машины на электромобиль снижает выбросы. А в августе 2026 года отдельное исследование в Science позволило вернуться к этому вопросу на американских данных.

Электромобиль на общественной зарядной станции в Пасифик-Гроув, Калифорния, США / © Allison Arteaga Soergel, UC Santa Cruz

В июне 2025 года Naked Science рассказал об исследовании, которое Федеральное управление энергетики Швейцарии (BFE) заказало, но решило не публиковать. Расчеты показывали: для большей части бензиновых и дизельных автомобилей страны переход на электрическую тягу мог бы сократить выбросы парниковых газов. У истории появилась развязка — документ стал общедоступным еще летом 2025-го. Поэтому говорить, что власти продолжают держать его под замком, уже неверно.

Первоначальный отказ разбирали журналисты Republik и исследовательского коллектива WAV. Они получили отчет и внутреннюю переписку ведомства по закону о доступе к информации. Из переписки следовало, что сотрудники опасались негативной реакции на рекомендации менять исправные автомобили: такая позиция могла выглядеть оторванной от финансовых возможностей населения. Само BFE также указывало на неопределенность глобального эффекта, если прежнюю машину не утилизируют, а перепродают.

В конце июня 2025 года издание Blick сообщило, что после огласки ведомство разместило исследование на своем сайте. Полный 34-страничный отчет и сейчас доступен в официальной базе BFE. На его обложке стоит 6 января 2025 года — это дата документа, а не момент его появления в открытом доступе. Позднее, 4 августа 2025-го, компания INFRAS, выполнившая работу, опубликовала собственное объяснение результатов и границ модели.

Исследователи сравнивали выбросы за жизненный цикл автомобилей, учитывая производство, получение топлива и электричества, эксплуатацию и утилизацию. По их оценке, замена примерно 90% машин с ДВС в швейцарском парке на новые электромобили того же класса дала бы климатический выигрыш. Число относится к доле автомобилей, для которых замена полезна, а не к величине сокращения выбросов. Расчет касается парниковых газов, он не доказывает превосходство электромобилей по каждому возможному экологическому показателю.

Пример расчетной схемы INFRAS: замену автомобиля рассматривают при пробеге 125 тысяч километров. Это иллюстрация метода, а не рекомендуемый срок замены / © INFRAS

Существенная оговорка касается судьбы старой машины. В основных результатах INFRAS сосредоточилась на сценарии ее утилизации. Если автомобиль продать, необходимо знать, заменит ли он у нового владельца другую, менее эффективную машину или просто увеличит число транспортных средств на дорогах. Авторы признали, что надежно смоделировать все такие последствия в рамках этой работы не удалось. Поэтому личный переход на электротягу и сокращение глобальных выбросов нельзя автоматически считать одним и тем же результатом.

Не менее важна интенсивность использования. В швейцарской модели при пробеге менее примерно четырех-пяти тысяч километров в год досрочная замена обычно не оправдывала себя с климатической точки зрения. При более частых поездках экономия на эксплуатации быстрее компенсирует выбросы производства. Специалист INFRAS Роберто Бьянкетти сформулировал ориентир так:

«Примерно от 8000 километров в год переход почти всегда оправдан, если исходить из среднего срока службы автомобиля в 16 лет».

Новый научный повод вернуться к вопросу появился 6 августа 2026 года. Эллиотт Кэмпбелл из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Роланд Гейер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили в Science отдельный анализ досрочной замены исправных автомобилей. Они сравнили различные сроки вывода машин из эксплуатации, характеристики более 400 моделей, годовой пробег, размеры аккумуляторов и источники электричества. Эта самостоятельная работа посвящена американским условиям.

Как сообщил университет, в 92% смоделированных сценариев замена бензинового автомобиля или обычного гибрида на электромобиль до конца срока службы снижала суммарные выбросы. Обычно для компенсации выбросов производства новой электрической машины требовалось около трех лет езды. Однако исключения оставались: небольшой пробег, некоторые подключаемые гибриды и сочетание неэффективного электромобиля с высокими выбросами электросети. Авторы отдельно подчеркнули, что их результат не означает рекомендацию немедленно сдавать только что купленную машину в утиль: финансовая доступность замены остается самостоятельным вопросом.

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