Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
История с отказом Швейцарии публиковать исследование о пользе электромобилей получила продолжение
Швейцарское ведомство все-таки обнародовало отчет, публикацию которого первоначально остановило. Авторы затем объяснили, когда замена исправной машины на электромобиль снижает выбросы. А в августе 2026 года отдельное исследование в Science позволило вернуться к этому вопросу на американских данных.
В июне 2025 года Naked Science рассказал об исследовании, которое Федеральное управление энергетики Швейцарии (BFE) заказало, но решило не публиковать. Расчеты показывали: для большей части бензиновых и дизельных автомобилей страны переход на электрическую тягу мог бы сократить выбросы парниковых газов. У истории появилась развязка — документ стал общедоступным еще летом 2025-го. Поэтому говорить, что власти продолжают держать его под замком, уже неверно.
Первоначальный отказ разбирали журналисты Republik и исследовательского коллектива WAV. Они получили отчет и внутреннюю переписку ведомства по закону о доступе к информации. Из переписки следовало, что сотрудники опасались негативной реакции на рекомендации менять исправные автомобили: такая позиция могла выглядеть оторванной от финансовых возможностей населения. Само BFE также указывало на неопределенность глобального эффекта, если прежнюю машину не утилизируют, а перепродают.
В конце июня 2025 года издание Blick сообщило, что после огласки ведомство разместило исследование на своем сайте. Полный 34-страничный отчет и сейчас доступен в официальной базе BFE. На его обложке стоит 6 января 2025 года — это дата документа, а не момент его появления в открытом доступе. Позднее, 4 августа 2025-го, компания INFRAS, выполнившая работу, опубликовала собственное объяснение результатов и границ модели.
Исследователи сравнивали выбросы за жизненный цикл автомобилей, учитывая производство, получение топлива и электричества, эксплуатацию и утилизацию. По их оценке, замена примерно 90% машин с ДВС в швейцарском парке на новые электромобили того же класса дала бы климатический выигрыш. Число относится к доле автомобилей, для которых замена полезна, а не к величине сокращения выбросов. Расчет касается парниковых газов, он не доказывает превосходство электромобилей по каждому возможному экологическому показателю.
Существенная оговорка касается судьбы старой машины. В основных результатах INFRAS сосредоточилась на сценарии ее утилизации. Если автомобиль продать, необходимо знать, заменит ли он у нового владельца другую, менее эффективную машину или просто увеличит число транспортных средств на дорогах. Авторы признали, что надежно смоделировать все такие последствия в рамках этой работы не удалось. Поэтому личный переход на электротягу и сокращение глобальных выбросов нельзя автоматически считать одним и тем же результатом.
Не менее важна интенсивность использования. В швейцарской модели при пробеге менее примерно четырех-пяти тысяч километров в год досрочная замена обычно не оправдывала себя с климатической точки зрения. При более частых поездках экономия на эксплуатации быстрее компенсирует выбросы производства. Специалист INFRAS Роберто Бьянкетти сформулировал ориентир так:
Новый научный повод вернуться к вопросу появился 6 августа 2026 года. Эллиотт Кэмпбелл из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Роланд Гейер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили в Science отдельный анализ досрочной замены исправных автомобилей. Они сравнили различные сроки вывода машин из эксплуатации, характеристики более 400 моделей, годовой пробег, размеры аккумуляторов и источники электричества. Эта самостоятельная работа посвящена американским условиям.
Как сообщил университет, в 92% смоделированных сценариев замена бензинового автомобиля или обычного гибрида на электромобиль до конца срока службы снижала суммарные выбросы. Обычно для компенсации выбросов производства новой электрической машины требовалось около трех лет езды. Однако исключения оставались: небольшой пробег, некоторые подключаемые гибриды и сочетание неэффективного электромобиля с высокими выбросами электросети. Авторы отдельно подчеркнули, что их результат не означает рекомендацию немедленно сдавать только что купленную машину в утиль: финансовая доступность замены остается самостоятельным вопросом.
Комментарии
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Гормоны беременности вызывают масштабные изменения практически во всем организме, в том числе меняют работу и состояние матки, которая постепенно приспосабливается к росту плода. Но вот как мозг реагирует на беременность и помогает организму адаптироваться к ней, изучено значительно хуже. Разобраться в этом вопросе попытались нейробиологи из США.
Более 3500 лет назад египетский чиновник по имени Усер распорядился изобразить в собственной гробнице своих собак. Одна из них привлекла особое внимание ученых из-за своего странного окраса. Значение иероглифа с редким написанием, обозначающего кличку животного, оказалось столь же необычным.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Во всем мире мужчины в возрасте от 10 до 39 лет чаще всего погибают в авариях. К такому выводу пришла международная команда исследователей в рамках проекта Global Burden of Disease Study 2023, проанализировав данные 204 стран с 1990 по 2023 год. Работа опубликована в журнале The Lancet Public Health, среди соавторов — профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.
Гормоны беременности вызывают масштабные изменения практически во всем организме, в том числе меняют работу и состояние матки, которая постепенно приспосабливается к росту плода. Но вот как мозг реагирует на беременность и помогает организму адаптироваться к ней, изучено значительно хуже. Разобраться в этом вопросе попытались нейробиологи из США.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
Спустя три года после начала испытательных полетов крупнейшую ракету и космический корабль в истории человечества объявили готовыми к первому запуску на орбиту. Причем его планируют сразу десятичасовым и с выводом большой группы спутников Starlink нового поколения. По пропускной способности один этот запуск добавит столько же, сколько десять запусков Falcon 9, современного лидера серийного земного ракетостроения.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
4 Октября, 2023
«Буревестник»: ждет ли нас мини-Чернобыль?
17 Августа, 2015
Шедевры наскальной живописи
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно