Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
Рейтинг: +714
Посты: 324
4

История с отказом Швейцарии публиковать исследование о пользе электромобилей получила продолжение

Швейцарское ведомство все-таки обнародовало отчет, публикацию которого первоначально остановило. Авторы затем объяснили, когда замена исправной машины на электромобиль снижает выбросы. А в августе 2026 года отдельное исследование в Science позволило вернуться к этому вопросу на американских данных.

Сообщество
# science
# автомобили
# исследование
# климат
# транспорт
# углекислый газ
# Швейцария
# экология
# электромобили
Электромобиль на общественной зарядной станции в Пасифик-Гроув, Калифорния, США / © Allison Arteaga Soergel, UC Santa Cruz
Электромобиль на общественной зарядной станции в Пасифик-Гроув, Калифорния, США / © Allison Arteaga Soergel, UC Santa Cruz

В июне 2025 года Naked Science рассказал об исследовании, которое Федеральное управление энергетики Швейцарии (BFE) заказало, но решило не публиковать. Расчеты показывали: для большей части бензиновых и дизельных автомобилей страны переход на электрическую тягу мог бы сократить выбросы парниковых газов. У истории появилась развязка — документ стал общедоступным еще летом 2025-го. Поэтому говорить, что власти продолжают держать его под замком, уже неверно.

Первоначальный отказ разбирали журналисты Republik и исследовательского коллектива WAV. Они получили отчет и внутреннюю переписку ведомства по закону о доступе к информации. Из переписки следовало, что сотрудники опасались негативной реакции на рекомендации менять исправные автомобили: такая позиция могла выглядеть оторванной от финансовых возможностей населения. Само BFE также указывало на неопределенность глобального эффекта, если прежнюю машину не утилизируют, а перепродают.

В конце июня 2025 года издание Blick сообщило, что после огласки ведомство разместило исследование на своем сайте. Полный 34-страничный отчет и сейчас доступен в официальной базе BFE. На его обложке стоит 6 января 2025 года — это дата документа, а не момент его появления в открытом доступе. Позднее, 4 августа 2025-го, компания INFRAS, выполнившая работу, опубликовала собственное объяснение результатов и границ модели.

Исследователи сравнивали выбросы за жизненный цикл автомобилей, учитывая производство, получение топлива и электричества, эксплуатацию и утилизацию. По их оценке, замена примерно 90% машин с ДВС в швейцарском парке на новые электромобили того же класса дала бы климатический выигрыш. Число относится к доле автомобилей, для которых замена полезна, а не к величине сокращения выбросов. Расчет касается парниковых газов, он не доказывает превосходство электромобилей по каждому возможному экологическому показателю.

Пример расчетной схемы INFRAS: замену автомобиля рассматривают при пробеге 125 тысяч километров. Это иллюстрация метода, а не рекомендуемый срок замены / © INFRAS
Пример расчетной схемы INFRAS: замену автомобиля рассматривают при пробеге 125 тысяч километров. Это иллюстрация метода, а не рекомендуемый срок замены / © INFRAS

Существенная оговорка касается судьбы старой машины. В основных результатах INFRAS сосредоточилась на сценарии ее утилизации. Если автомобиль продать, необходимо знать, заменит ли он у нового владельца другую, менее эффективную машину или просто увеличит число транспортных средств на дорогах. Авторы признали, что надежно смоделировать все такие последствия в рамках этой работы не удалось. Поэтому личный переход на электротягу и сокращение глобальных выбросов нельзя автоматически считать одним и тем же результатом.

Не менее важна интенсивность использования. В швейцарской модели при пробеге менее примерно четырех-пяти тысяч километров в год досрочная замена обычно не оправдывала себя с климатической точки зрения. При более частых поездках экономия на эксплуатации быстрее компенсирует выбросы производства. Специалист INFRAS Роберто Бьянкетти сформулировал ориентир так:

«Примерно от 8000 километров в год переход почти всегда оправдан, если исходить из среднего срока службы автомобиля в 16 лет».

Новый научный повод вернуться к вопросу появился 6 августа 2026 года. Эллиотт Кэмпбелл из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и Роланд Гейер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре представили в Science отдельный анализ досрочной замены исправных автомобилей. Они сравнили различные сроки вывода машин из эксплуатации, характеристики более 400 моделей, годовой пробег, размеры аккумуляторов и источники электричества. Эта самостоятельная работа посвящена американским условиям.

Как сообщил университет, в 92% смоделированных сценариев замена бензинового автомобиля или обычного гибрида на электромобиль до конца срока службы снижала суммарные выбросы. Обычно для компенсации выбросов производства новой электрической машины требовалось около трех лет езды. Однако исключения оставались: небольшой пробег, некоторые подключаемые гибриды и сочетание неэффективного электромобиля с высокими выбросами электросети. Авторы отдельно подчеркнули, что их результат не означает рекомендацию немедленно сдавать только что купленную машину в утиль: финансовая доступность замены остается самостоятельным вопросом.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# science
# автомобили
# исследование
# климат
# транспорт
# углекислый газ
# Швейцария
# экология
# электромобили
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
04 Окт
Бесплатно
Солнечная система: что мы нашли и что надеемся найти
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
Физика: основы электричества
Политехнический музей
Москва
Лекция
05 Окт
Бесплатно
На границе двух стихий
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
06 Окт
1500
Наблюдательные основы: четыре столпа современной космологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
06 Окт
Бесплатно
Космический след: астробиология и поиски во Вселенной
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
06 Окт
Бесплатно
Метеорные потоки
Космонавтика и авиация
Москва
Экскурсия
07 Окт
Бесплатно
В тени космических гигантов
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
07 Окт
1000
Сердце: загадки нашего мотора
Medio Modo
Москва
Лекция
07 Окт
600
7 чудес света. Сады Семирамиды
ВСмысле
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Древнеегипетскую собаку назвали в честь бога загробного мира

    4 октября, 13:45

  2. Ученые нашли участок мозга, который может быть важен для успешной беременности

    4 октября, 10:35

  3. Загадочные рентгеновские вспышки связали со столкновением нейтронных звезд

    3 октября, 16:02

  4. Лед на северном полюсе Марса оказался намного чище прежних оценок 

    3 октября, 13:35
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Иван Колупаев
29 минут назад
Сулла был жестокий диктатор но правил только три года и проецировать его опыт на всю историю Рима это полный ппц. С точки зрения науки разумеется.

Как древние полководцы использовали страх в качестве оружия

Владислав Тимаков
43 минуты назад
Даёшь айфон 57 промакс к 2030 году!

Новый глава Apple хочет, чтобы компания выпускала продукты чаще, чем два раза в год

Анатолий Иванов
1 час назад
Игорь, Нет конечно, так не будет. Люди как всегда всё сами изгадят. Кучка жадных бессовестных ублюдков на верху миллиарды будут тратить чтобы

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Анатолий Иванов
1 час назад
Ая, И стерилизуют и сожгут дружочек) Когда время придет. Только будет это не сейчас, а лет через 50-100. И что характерно, вся основная серая масса

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Борис Никакой
2 часа назад
Жить уже негде а кто-то против войн и за рождаемость. Глупые люди.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Вячеслав Вахрамеев
2 часа назад
Это же надо так ненавидеть людей , чтоб писать такое .

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сергей Рогозин
2 часа назад
Валентин, Я думаю.Это будет правильное решение.Можно уже сейчас!!!А потом нужно заняться теми кто их курирует ,чтобы они это толкали в массы.А это

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Сергей Рогозин
2 часа назад
Aleks, Вот согласен,полностью!!!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Aleks Alekalekseikin
3 часа назад
Здравствуйте всем,кто беспокоится о здоровье земли и атмосферы!!! Когда наши публицисты от имени ученых пишут о вреде человека на природу,то первым

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Chiril T.
3 часа назад
Сергей, обе эти страны не воевали оооочень давно. Так что будет ошибкой профукать всё и вся. К счастью, они этого и не будут делать. Как писал военный

Инфографика: сравнение военного потенциала Китая и Индии

Орионид отстал
4 часа назад
Гнев, в сторону капитализма! Золотой миллиард как единственный выход?

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Дмитрий Караваев
4 часа назад
По ходу пора переходить на стаканчик.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Орионид отстал
4 часа назад
Иван, старые версии старых машин не поддерживают современные коды, нас вынуждают тратить деньги.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Полтавцев
4 часа назад
Абсурд. Ресурсов планеты предостаточно для кратно большего количества людей, чем сейчас проживает при условии рационального их использования

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Акбарали Олимов
4 часа назад
Владимир, так Африка и Азия большие, в чём проблема?

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Акбарали Олимов
4 часа назад
Игорь, на самом деле теоретически возможно хоть до 100 миллиардов, если использовать каждый клочок земли и каждый кубометр воды с пользой.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Андрей Бурмакин
4 часа назад
Понятно всё с этими " учёными ". Евгенисты, никак не иначе. Учёные на службе капиталистов - людоедов. Мы помним про золотой миллиард.

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Евгений Севостьянов
5 часов назад
Игорь, начните с себя!

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Ая О
5 часов назад
Каких дармоедов кормим из бюджета,просто твари очередные,бред несут и называют это наукой

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Ая О
5 часов назад
Марсил, фантазёр

Только сокращение населения Земли вдвое может снизить нагрузку на природу, заявили ученые

Самые обсуждаемые