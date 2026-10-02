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Первый снимок нового Starlink V3 на орбите: спутник SpaceX сняли из космоса
Космический аппарат австралийской компании HEO Robotics получил первый снимок новейшего спутника компании SpaceX — Starlink V3.
Снимок сделали 30 сентября с расстояния примерно 230 километров. На нем впервые можно увидеть спутник нового поколения V3, который станет частью группировки Starlink. У аппарата раскрыты две солнечные панели, а сам спутник постепенно набирает высоту, чтобы достигнуть рабочей орбиты.
Сфотографированный в космосе Starlink V3 стал одним из первых аппаратов будущей группировки, которую генеральный директор SpaceX Илон Маск рассчитывает со временем увеличить более чем до 100 000 спутников. Более крупные и мощные Starlink V3 в перспективе должны полностью заменить существующую спутниковую сеть Starlink. По словам Маска, они будут работать на низкой околоземной орбите вместе с еще более масштабной группировкой — более чем из одного миллиона спутников, предназначенных для центров обработки данных с искусственным интеллектом.
Стоит отметить, что аппараты Starlink V3 значительно крупнее и тяжелее своих предшественников. Их масса составляет около 1900 килограммов (по сравнению с 575 килограммами у Starlink V2 Mini). Это связано с использованием более крупных антенн и солнечных панелей, которые после развертывания достигают в размахе около 60 метров.
Тем временем HEO Robotics продолжает совершенствовать технологии космической съемки. Компания уже выполнила более 5000 снимков различных аппаратов на низкой околоземной орбите. За последние годы ее возможности заметно выросли благодаря улучшению сенсоров, программного обеспечения и методов обработки получаемых изображений.
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