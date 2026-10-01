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Студенты разработали электромобиль, который улавливает загрязняющие частицы прямо во время движения

Группа студентов создала электромобиль, призванный бороться с одним из источников загрязнения воздуха, который становится все более заметным, — частицами, образующимися при износе шин и тормозов. Команда TU/ecomotive разработала концепт-кар VENTRA, способный улавливать такие частицы во время движения. Кроме того, в конструкции используются облегченные материалы, позволяющие снизить износ шин.

Концепт-кар VENTRA / © Sarp Gürel

Команда из Эйндховенского технического университета (Нидерланды) отмечает, что электромобили также становятся источником твердых частиц, даже если не имеют выхлопных газов. Дополнительный вклад в загрязнение воздуха вблизи дорог вносят износ шин и тормозных механизмов, а также частицы, поднимающиеся непосредственно с дорожного покрытия.

Главная особенность VENTRA — система сбора мельчайших частиц в районе колес. Вместо обычного фильтра в ней используется электрический заряд. Заряженные частицы притягиваются к заземленной поверхности, расположенной рядом с колесом. Оказавшись на ней, они остаются на поверхности и не продолжают распространяться в окружающем воздухе. После поездки систему можно очистить с помощью пылесоса или воды. Студенты также планируют перерабатывать собранный материал. В концепте этот принцип уже продемонстрирован: уловленные частицы предполагается повторно использовать в элементах интерьера электромобиля.

Компьютерное моделирование показало, что при движении со скоростью 50–80 километров в час система способна улавливать около 24% частиц. На более низких скоростях показатель может достигать 42%.

VENTRA борется с загрязнением частицами и другим способом — сокращает их образование еще до того, как они попадут в воздух. Студенты сосредоточились на шасси машины, которое может составлять значительную часть его массы. Большая часть шасси VENTRA изготовлена из облегченных панелей на основе углепластика с термопластичной матрицей. Благодаря этому масса электромобиля уменьшается почти на 100 килограммов. Чем легче машина, тем меньше нагрузка на шины во время движения. По мнению разработчиков, это позволяет уменьшить их износ и, следовательно, снизить количество твердых частиц, образующихся из шин.

В концепте также предусмотрена система Clean Drive, которая отслеживает манеру вождения. Расположенный на приборной панели дисплей подсказывает водителю, как сделать движение более плавным: постепенно ускоряться, мягче тормозить и избегать лишних поворотов рулевого колеса.

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