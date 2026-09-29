Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В Дубае строят второй по высоте небоскреб мира: фундамент Burj Azizi потребовал 7000 кубических метров бетона
Компания Azizi Developments, один из ведущих застройщиков ОАЭ, сообщила о ходе строительства Burj Azizi — самого высокого проекта в своей истории и второго по высоте здания, находящегося сейчас на стадии строительства в мире.
Работы одновременно ведутся на фундаментной плите основной башни и в здании автоматизированного паркинга — двух наиболее сложных с инженерной точки зрения этапах строительства.
Паркинг Burj Azizi уходит на девять подземных уровней и достигает почти 30 метров ниже поверхности земли. Всего за 40 часов более 200 рабочих и 700 грузовиков доставили 7000 кубических метров бетона, из которого создается конструкция для полностью автоматизированной парковочной системы Burj Azizi.
Параллельно продолжаются работы над фундаментной плитой башни. Это сплошная железобетонная конструкция толщиной пять метров, рассчитанная на восприятие и распределение полной нагрузки 725-метрового здания, насчитывающего 140 этажей.
Ежедневно на строительной площадке работают около 750 человек. Команда ведет этот критически важный этап с высокой точностью и неукоснительным соблюдением требований безопасности, закладывая конструктивную основу, на которой впоследствии поднимется Burj Azizi.
В башне будут представлены апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. На верхних жилых этажах разместятся ультралюксовые пентхаусы с отдельными входными группами и собственными лобби. По всей высоте здания будут распределены уровни с инфраструктурой для жителей. Здесь предусмотрены бассейны, спа-комплекс, фитнес- и йога-центр, кинотеатр, игровая комната, рестораны и торговые площади. Еще выше разместится отель категории семь звезд, полностью состоящий из люксов. Его концепт будет основан на семи культурных темах и призван задать новый стандарт роскошного гостиничного сервиса. В отеле появятся рестораны, оформленные в различных культурных стилях, аутентичный ресторан с эмиратской кухней, роскошный бальный зал и пляжный клуб.
После завершения строительства в 2030 году башня поднимется на 725 метров — всего на 103 метра ниже Burj Khalifa, который в настоящее время остается самым высоким зданием мира.
Burj Azizi также претендует сразу на несколько мировых рекордов. Среди них — самая высокая смотровая площадка на 130-м этаже, самое высокое гостиничное лобби на 111-м этаже, самый высокий ночной клуб на 126-м этаже, самый высокий ресторан на 122-м этаже и самый высоко расположенный гостиничный номер на 118-м этаже.
На самой вершине башни разместится музей, который расскажет об истории создания здания с помощью мультимедийных экспозиций. В них будут представлены люди и ключевые этапы, сыгравшие роль в строительстве Burj Azizi.
Комментарии
Длительность суток на Земле никогда не бывает абсолютно одинаковой и изменяется на несколько миллисекунд в масштабе десятилетий. Канадские физики изучили физический механизм, который заставляет нашу планету то слегка ускорять, то замедлять свое вращение.
Высоко в Андах, в труднодоступной местности на высоте более 3000 метров над уровнем моря, археологи готовятся начать изучение странных каменных сооружений, которые пока принесли больше вопросов, чем ответов. Очертания огромных геометрических фигур впервые заметили на спутниковых снимках в приложении Google Earth.
В Китае на протяжении столетий особые наборы минералов связывали с защитой умерших и благополучием их потомков. Со временем традиция менялась, и, как выяснили ученые, реальные составы таких наборов нередко расходятся с описаниями в древних текстах. Новая находка показала, как этот ритуал выглядел в эпоху династии Суй.
Человек — социальное существо, и личные взаимодействия часто не подчиняются законам формальной логики, общего блага или экономической целесообразности. Репутация человека, сложившееся о нем мнение общества, должна сильно влиять на желание действовать с ним сообща, но оказалось, что плохая репутация — не приговор.
Американская компания SpaceX сегодня, 28 сентября, планирует выполнить 14-й тестовый запуск транспортной системы Starship. Впервые за историю программы корабль должен выйти на околоземную орбиту и провести там почти 10-часовой полет. Стартовое окно откроется в 15:15 по московскому времени.
В последние сорок лет на планете идет активное глобальное озеленение — в том числе в засушливых зонах планеты, от полупустынь до степей. Однако современные климатические модели (в отличие от прогнозов климатологов прошлого) никак не предсказывали это событие. Поэтому множество ученых озабочено непредсказуемостью происходящего. Авторы новой работы попытались найти какие-то минусы у этого процесса и частично преуспели: стабильность засушливости в сухих частях планеты действительно под угрозой.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно