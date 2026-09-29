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В Дубае строят второй по высоте небоскреб мира: фундамент Burj Azizi потребовал 7000 кубических метров бетона

Компания Azizi Developments, один из ведущих застройщиков ОАЭ, сообщила о ходе строительства Burj Azizi — самого высокого проекта в своей истории и второго по высоте здания, находящегося сейчас на стадии строительства в мире.

В Дубае строят второй по высоте небоскреб мира: фундамент Burj Azizi потребовал 7000 кубических метров бетона / © Azizi Developments

Работы одновременно ведутся на фундаментной плите основной башни и в здании автоматизированного паркинга — двух наиболее сложных с инженерной точки зрения этапах строительства.

Паркинг Burj Azizi уходит на девять подземных уровней и достигает почти 30 метров ниже поверхности земли. Всего за 40 часов более 200 рабочих и 700 грузовиков доставили 7000 кубических метров бетона, из которого создается конструкция для полностью автоматизированной парковочной системы Burj Azizi.

Рендер башни Burj Azizi / © Azizi Developments

Параллельно продолжаются работы над фундаментной плитой башни. Это сплошная железобетонная конструкция толщиной пять метров, рассчитанная на восприятие и распределение полной нагрузки 725-метрового здания, насчитывающего 140 этажей.

Ежедневно на строительной площадке работают около 750 человек. Команда ведет этот критически важный этап с высокой точностью и неукоснительным соблюдением требований безопасности, закладывая конструктивную основу, на которой впоследствии поднимется Burj Azizi.

В башне будут представлены апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. На верхних жилых этажах разместятся ультралюксовые пентхаусы с отдельными входными группами и собственными лобби. По всей высоте здания будут распределены уровни с инфраструктурой для жителей. Здесь предусмотрены бассейны, спа-комплекс, фитнес- и йога-центр, кинотеатр, игровая комната, рестораны и торговые площади. Еще выше разместится отель категории семь звезд, полностью состоящий из люксов. Его концепт будет основан на семи культурных темах и призван задать новый стандарт роскошного гостиничного сервиса. В отеле появятся рестораны, оформленные в различных культурных стилях, аутентичный ресторан с эмиратской кухней, роскошный бальный зал и пляжный клуб.

После завершения строительства в 2030 году башня поднимется на 725 метров — всего на 103 метра ниже Burj Khalifa, который в настоящее время остается самым высоким зданием мира.

Burj Azizi также претендует сразу на несколько мировых рекордов. Среди них — самая высокая смотровая площадка на 130-м этаже, самое высокое гостиничное лобби на 111-м этаже, самый высокий ночной клуб на 126-м этаже, самый высокий ресторан на 122-м этаже и самый высоко расположенный гостиничный номер на 118-м этаже.

На самой вершине башни разместится музей, который расскажет об истории создания здания с помощью мультимедийных экспозиций. В них будут представлены люди и ключевые этапы, сыгравшие роль в строительстве Burj Azizi.

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