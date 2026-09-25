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Для разведки и охраны границ: новый электрический дрон летает восемь часов и покрывает 480 километров

Продолжительность пребывания разведывательного беспилотника над интересующим оператора районом обычно ограничена запасом энергии. Компания DeltaQuad заявила, что ее новый аппарат Evo-LE способен находиться в воздухе до восьми часов, предоставляя операторам больше времени для наблюдения за удаленными объектами и территориями, прежде чем потребуется заменить аппарат.

Беспилотник Evo-LE / © DeltaQuad

Компания из Нидерландов представила электрический беспилотник с неподвижным крылом и вертикальными взлетом и посадкой (VTOL). Он предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения, обнаружения и целеуказания, а также охраны границ и ретрансляции связи. Заявленная максимальная дальность полета составляет 480 километров, однако фактические дальность и продолжительность полета зависят от установленной полезной нагрузки и условий эксплуатации.

Evo-LE расширяет существующую линейку беспилотников DeltaQuad, при этом основное внимание при его создании уделялось продолжительности полета. Компания утверждает, что разработала аппарат с учетом отзывов операторов, непосредственно использующих беспилотники в реальных условиях, а также опыта, накопленного за несколько тысяч часов эксплуатации.

Беспилотник выполняет вертикальные взлет, после чего переходит к полету с использованием неподвижного крыла. Такая схема позволяет запускать аппарат с небольших площадок, не требующих взлетно-посадочной полосы, а крыло обеспечивает более эффективный полет на больших расстояниях.

DeltaQuad заявляет максимальную дальность радиосвязи до 120 километров, максимальную взлетную массу 13 килограммов и грузоподъемность 1,5 килограмма. Автоматическая система уборки шасси освобождает поле обзора бортовых датчиков, обеспечивая им беспрепятственный круговой обзор на 360° во время полета. Для эксплуатации в более сложных условиях Evo-LE может оснащаться средствами защиты от помех, защищенными каналами связи и системой автономной навигации.

Для увеличения продолжительности полета DeltaQuad объединила аккумуляторные технологии с повышенной удельной энергоёмкостью с двухбатарейной схемой. Кроме того, компания переработала электрическую архитектуру беспилотника и модернизировала силовую установку вертикального взлета и посадки.

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