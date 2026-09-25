Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Для разведки и охраны границ: новый электрический дрон летает восемь часов и покрывает 480 километров
Продолжительность пребывания разведывательного беспилотника над интересующим оператора районом обычно ограничена запасом энергии. Компания DeltaQuad заявила, что ее новый аппарат Evo-LE способен находиться в воздухе до восьми часов, предоставляя операторам больше времени для наблюдения за удаленными объектами и территориями, прежде чем потребуется заменить аппарат.
Компания из Нидерландов представила электрический беспилотник с неподвижным крылом и вертикальными взлетом и посадкой (VTOL). Он предназначен для выполнения задач разведки, наблюдения, обнаружения и целеуказания, а также охраны границ и ретрансляции связи. Заявленная максимальная дальность полета составляет 480 километров, однако фактические дальность и продолжительность полета зависят от установленной полезной нагрузки и условий эксплуатации.
Evo-LE расширяет существующую линейку беспилотников DeltaQuad, при этом основное внимание при его создании уделялось продолжительности полета. Компания утверждает, что разработала аппарат с учетом отзывов операторов, непосредственно использующих беспилотники в реальных условиях, а также опыта, накопленного за несколько тысяч часов эксплуатации.
Беспилотник выполняет вертикальные взлет, после чего переходит к полету с использованием неподвижного крыла. Такая схема позволяет запускать аппарат с небольших площадок, не требующих взлетно-посадочной полосы, а крыло обеспечивает более эффективный полет на больших расстояниях.
DeltaQuad заявляет максимальную дальность радиосвязи до 120 километров, максимальную взлетную массу 13 килограммов и грузоподъемность 1,5 килограмма. Автоматическая система уборки шасси освобождает поле обзора бортовых датчиков, обеспечивая им беспрепятственный круговой обзор на 360° во время полета. Для эксплуатации в более сложных условиях Evo-LE может оснащаться средствами защиты от помех, защищенными каналами связи и системой автономной навигации.
Для увеличения продолжительности полета DeltaQuad объединила аккумуляторные технологии с повышенной удельной энергоёмкостью с двухбатарейной схемой. Кроме того, компания переработала электрическую архитектуру беспилотника и модернизировала силовую установку вертикального взлета и посадки.
Комментарии
Древнейшие остатки летучих мышей находили на разных континентах, поэтому определить место их происхождения долго не удавалось. Ученые сопоставили геномы современных видов с ископаемыми находками и пришли к выводу, что летучие мыши зародились в Европе в конце палеоцена.
Бета Живописца b стала первой экзопланетой, чей своеобразный «голос» услышали астрономы. Зафиксированные радиовсплески помогли изучить магнитосферу газового гиганта и напрямую оценить силу его магнитного поля. Прежде провести такие измерения не удавалось.
Ученые РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина провели испытания автономной установки для обеспечения пресной водой удаленных нефтегазовых объектов. В ее основе — технология извлечения атмосферной влаги с использованием разработанного в университете композитного сорбционного материала. По расчетам исследователей, установка будет особенно эффективна на таких территориях с влажным климатом, как Каспийский шельф и Сахалин. В Восточной Сибири она может использоваться сезонно.
Европейское космическое агентство опубликовало снимок галактики NGC 4698, расположенной в созвездии Дева. Хотя на фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», галактика кажется безмятежной, она хранит удивительную тайну: находящиеся в центре звезды и газ вращаются под прямым углом по отношению к остальной части диска.
Всего 20-30 лет назад большинство женщин ходили на каблуках, а большинство мужчин — в обуви, подошва которой серьезно нагружала позвоночник и мышцы спины. Если задуматься, факт поразительный: 20 тысяч лет назад, в палеолите, таких проблем человечество вообще не испытывало. Как так получилось и что новые материалы делают, чтобы все эти сложности стали прошлым?
Американские исследователи впервые смогли напрямую увидеть «квантовый скачок» звука — скачкообразный переход фонона, минимальной единицы звуковой энергии, между энергетическими уровнями в реальном времени. Это наблюдение завершило столетнюю историю поисков, начатую еще на заре квантовой физики, и открыло дорогу к созданию устойчивых квантовых компьютеров и сверхчувствительных датчиков.
OpenAI решила математическую «задачу тысячелетия». Как это событие может дать старт мировому доминированию США?
Нейросеть OpenAI добилась серьезного прорыва в математике, решив одну из семи «задач тысячелетия». Получат ли США, чьи нейросети опираются на гораздо более мощное «железо», чем у Китая, монополию на конвейер научных открытий? Даст ли это возможности сравнимые с их атомной монополией 80 лет назад?
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
Госдолг США достиг 40 триллионов долларов и растет все быстрее и быстрее. На Западе переполох: при таких размерах его не выплатить. Следовательно, полагают многие, надо решить проблему как древние шумеры — долг обнулить и начать занимать заново. Рецепт кажется здравым, но есть нюансы. Причем поучительнее всего они даже не для Штатов, а, как ни странно, именно для России.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Июня, 2014
Идет волна: смотрите в небо
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно