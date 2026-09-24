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Руанда обогнала Исландию: в парламентах каких стран женщин больше, чем мужчин
В этом столетии все больше женщин стали участвовать в политике. Но, как видно на карте, в 2025 году в мире насчитывалось лишь пять стран, в парламентах которых было больше женщин, чем мужчин. При этом находятся эти страны не в Северной Европе.
В большинстве парламентов стран мира по-прежнему доминируют мужчины. Исключением в 2025 году стали Руанда, Куба, Никарагуа, Боливия и Мексика. При этом в Руанде доля женщин составляла 63,8%.
Также в мире нашлась страна с равным соотношением полов в парламенте — Объединенные Арабские Эмираты. Называется он там Федеральный национальный совет. В его состав сейчас входят 40 депутатов. Правда, это скорее совещательно-консультативный орган, а не законодательный. Долю женщин в 50% в 2018 году установил президент ОАЭ, а выборы совета с таким составом впервые прошли в 2019 году.
В топ-11 стран по доле женщин в парламенте попали две представительницы Северной Европы — Исландия (46%) и Финляндия (45,5%). Также в число лидеров вошли Коста-Рика (49,1%), Австралия (46%) и Новая Зеландия (45,5%). Однако в выборку не вошли карликовые европейские государства, где в парламенте также может быть высокая доля женщин.
В России доля женщин в парламенте составляла 16,4%. Для сравнения, в Армении женщины занимали 38,3% мест, в Узбекистане — 38%, в Беларуси — 33,9%, в Германии — 32,4% и в Грузии — 16,8%.
В двух странах женщин в парламенте не было вовсе — в Омане и Йемене. Это не значит, что женщины есть в парламентах всех других стран. Некоторые страны и территории в рейтинг не попали. Доля женщин менее 5% оказалась в Иране (4,9%), Бутане (4,3%), Нигерии (4,2%), Мальдивах (3,2%), Папуа-Новой Гвинее (2,7%), Вануату (1,9%) и Сомалиленде (1,2%).
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