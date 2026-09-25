Карта первых этажей: как считают этажи в странах мира

Где находится первый этаж? Ответ кажется логичным, вот только зависит он от страны. На карте показано, какую схему нумерации этажей используют в разных странах мира.

Где расположен первый этаж / © depredador93

На каком этаже оказывается человек, войдя в здание? На первом? С этим согласятся, например, жители России. Схожая логика применяется и в США. Однако во Франции ответ будет другим. Для французов это —rez-de-chaussée, что переводится «на уровне земли».

В мире существует две базовые схемы обозначения этажей: первый этаж находится непосредственно у уровня земли или первый этаж находится на следующем уровне над землей. Первая схема распространилась в том числе в России, США, Китае, Финляндии, Норвегии и Японии. Вторая схема — в большинстве стран Европы. Во втором случае в лифте этаж у входа часто обозначается кнопкой 0. Схожие правила подсчета этажей, судя по всему, заимствовали и многие бывшие европейские колонии.

Почему произошло такое разделение однозначно сказать сложно. Во многих странах Европы жилые помещения исторически располагались на фактическом втором этаже, а внизу обычно находились лавки, склады и мастерские. При этом, по оценке портала Etymonline, выражение ground floor датируется примерно 1600 годом.

Интересно, что в России когда-то использовалась похожая логика строительства. Нижний этаж был скорее хозяйственным, а уже над ним располагались жилые этажи. Например, в избах и теремах существовало такое понятие, как подклет — нежилое помещение на нижнем ярусе. Историк Михаил Рабинович отмечает, что в какой-то момент «так называемый глухой подклет, не имевший выхода на улицу, превратился в первый этаж, будучи снабжен наружной дверью». Как уточняет исследование, до середины XVIII века на жилой этаж вела наружная лестница. Примерно с 1740-х годов первый этаж стал полноценным. Его пол располагался чуть выше уровня земли, а по высоте он сравнялся с высотой обычной жилой комнаты.

Историк Николай Костомаров отмечает, что «стоящий на подклете второй этаж занимал хозяйское жилье». При этом свой «Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях» Костомаров написал в XIX. Судя по всему, уже тогда счет этажей вели с нижнего.

В США, между тем, используется такая же схема подсчета этажей, как и в России. Национальная парламентская библиотека Японии также попыталась ответить на вопрос, почему возникла такая разница при подсчете этажей в Великобритании и США. Найти какие-либо материалы, в которых четко указывалась бы причина расхождения, библиотека не смогла.

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