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Heart Aerospace представила гибридный региональный самолет ES-36
Шведско-американская компания Heart Aerospace представила новый региональный самолет ES-36, рассчитанный на 36 пассажиров. Гибридная машина пришла на смену ранее заявленному проекту ES-30, а первым крупным заказчиком стала американская авиакомпания JSX, которая разместила заказ на 50 самолетов и получила возможность приобрести еще столько же.
Новая договоренность переводит сотрудничество двух компаний на следующий этап. В 2023 году JSX подписала с Heart Aerospace письмо о намерениях приобрести самолеты, а теперь часть сделки превратилась в твердое обязательство. Кроме того, американский перевозчик получает приоритетные позиции в очереди на поставки.
Компания JSX рассчитывает использовать ES-36 для развития прямого авиасообщения между небольшими аэропортами, которые не обслуживаются традиционными крупными авиалайнерами. Компании намерены совместно проработать целый ряд вопросов, связанных с будущей эксплуатацией самолета: от компоновки пассажирского салона и зарядной инфраструктуры до организации наземного обслуживания, планирования маршрутов и процедур подготовки воздушного судна к следующему вылету.
Концепт ES-36 заметно отличается от предшественника. Если ES-30 проектировался с четырьмя двигателями, то новая модель получила две последовательные гибридные силовые установки. Каждая из них включает электродвигатель мощностью 1,65 мегаватт, непосредственно вращающий воздушный винт. Электромоторы получают энергию от аккумуляторных батарей, а для увеличения дальности полета предусмотрены отдельные газотурбинные турбогенераторы. Такая схема позволяет использовать электрическую тягу на коротких маршрутах и подключать генераторы при необходимости совершать более продолжительные перелеты.
В полностью электрическом режиме расчетная дальность ES-36 составляет 200 километров с учетом необходимого резерва. При использовании гибридной силовой установки показатель возрастает до 1200 километров.
При этом Heart Aerospace заявляет, что самолет сохраняет ту же максимальную взлетную массу и емкость аккумуляторной батареи, что и предусмотренные для ES-30. Несмотря на это, конструкторам удалось увеличить вместимость на шесть пассажиров — до 36 мест — и повысить полезную нагрузку на 640 килограммов. Размах крыла нового самолета составляет 29 метров. По расчетам разработчика, эксплуатационные расходы ES-36 будут как минимум на 40% ниже, чем у традиционных региональных самолетов предыдущих поколений.
Heart Aerospace планирует поднять ES-36 в воздух во второй половине 2028 года. Начало коммерческой эксплуатации ожидаются в 2031 году.
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