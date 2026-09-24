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NASA намекнуло на преемника SR-71: глава ведомства показал загадочный силуэт и анонсировал возвращение к полетам на высоких скоростях
Глава NASA Джаред Айзекман показал силуэт самолета, вызвавший ассоциации со знаменитым SR-71, и заявил, что его ведомство возвращается к «полетам на больших высотах и высоких скоростях».
Руководитель американского космического агентства Джаред Айзекман оставил без однозначного ответа вопрос о том, что именно скрывается за силуэтом самолета, который во время недавнего выступления сразу вызвал сравнения со знаменитым стратегическим сверхзвуковым самолетом-разведчиком SR-71 Blackbird. Айзекман отверг прямую связь с SR-71, но заявил, что его ведомство активно работает над тем, чтобы снова «вернуться к полетам на больших высотах и высоких скоростях».
Силуэт с подписью «Восстанавливаем наш парк экспериментальных X-самолетов» появился среди фоновых изображений во время выступления Айзекмана на ежегодном технологическом саммите All-In в Лос-Анджелесе.
Характерный облик SR-71 определяется длинным, напоминающим меч силуэтом, выраженными наплывами по бортам фюзеляжа, сильно стреловидным крылом, а также крупными мотогондолами с характерными коническими телами внутри и наклоненными килями сверху. Необычная геометрия самолета заметна и на показанном NASA изображении: на нем виден широкий, сильно интегрированный с фюзеляжем летательный аппарат, причем силуэт представлен практически с фронтального ракурса.
«В интересах аэронавтики мы восстанавливаем парк наших X-самолетов. X-59 исследует малошумный сверхзвуковой полет, но это лишь начало», — заявил глава NASA. — «По мере того как NASA вновь делает ставку на летные испытания и вместе с промышленностью работает над расширением границ возможностей конструкций планеров и двигательных установок, пройдет совсем немного времени, прежде чем NASA снова будет летать так высоко и так быстро, как мы делали это в прошлые десятилетия, а затем — еще выше и быстрее».
Пока неясно, изображает ли силуэт реальную конструкцию, которая уже разрабатывается.
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