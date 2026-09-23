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Маск предложил связать крупнейшие города Техаса с помощью вакуумного поезда
Илон Маск предложил создать гиперлуп (проект вакуумного поезда), который позволит быстро связать два города Техаса. Туннельная компания The Boring Company, основанная миллиардером, работает над «простым предшественником гиперлупа», который сможет перевозить пассажиров между Остином и Сан-Антонио менее чем за 30 минут.
Маск сделал это заявление в социальной сети X, отвечая на созданное с помощью искусственного интеллекта видео, изображающее научно-фантастическое будущее. Впоследствии The Boring Company опубликовала его сообщение у себя, заявив, что была бы «рада и удостоена чести построить этот масштабный инфраструктурный проект».
Остин и Сан-Антонио — два крупнейших города Техаса. Быстрое транспортное сообщение между ними могло бы существенно сократить время в пути, которое сейчас приходится преодолевать автомобильным транспортом или с помощью существующих вариантов сообщения.
Изначальный концепт гиперлупа предполагал движение пассажирских или грузовых капсул на чрезвычайно высокой скорости внутри труб с пониженным давлением. Снижение сопротивления воздуха внутри тоннеля должно было позволить транспортным средствам двигаться быстрее и эффективнее обычных поездов.
Однако из короткого заявления Маска неясно, будет ли предлагаемая техасская система использовать трубы с пониженным давлением, специальные капсулы или другую технологию, разработанную The Boring Company.
The Boring Company публично поддержала предложение Маска, заявив, что была бы готова принять участие в реализации проекта. Это заявление свидетельствует о заинтересованности компании в строительстве подобной системы. При этом ни сама The Boring Company, ни Маск не объявляли о заключении официального соглашения с властями Техаса или муниципалитетами.
Сейчас компания эксплуатирует транспортную систему в Лас-Вегасе, которая сочетает подземные тоннели с маршрутами на поверхности. В отличие от первоначального концепта гиперлупа, в Лас-Вегасе по тоннелям движутся обычные дорожные автомобили, перевозящие пассажиров. Эта система стала для The Boring Company действующим примером использования тоннелей для организации транспорта. Однако междугородняя линия на участке Остин — Сан-Антонио была бы значительно более масштабным и сложным проектом.
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