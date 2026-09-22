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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Карта рождаемости: где в мире рожают больше и меньше всего детей

Уровень рождаемости в мире сильно варьируется в зависимости от страны. Где-то одна женщина в среднем рожает менее одного ребенка, а где-то более шести. На карте страны и территории ранжированы по суммарному коэффициенту рождаемости.

Сообщество
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# карта
# рейтинг
# страны
Суммарный коэффициент рождаемости в странах мира / © Korakys, Wikipedia
Суммарный коэффициент рождаемости в странах мира / © Korakys, Wikipedia

Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем рожает одна женщина. Для простого воспроизводства населения коэффициент должен превышать 2,1 ребенка на одну женщину. На карте страны, которые преодолели этот барьер, отмечены оттенками красного.

По данным Population Reference Bureau, лидировали по коэффициенту рождаемости страны Африки. Самый высокий показатель зафиксировали в Сомали — 6,4 ребенка на одну женщину. Больше пяти детей женщины в среднем рожают также в Центральноафриканской Республике (6,1), Мали (6), Чаде (5,9), Нигере (5,8) и Демократической Республике Конго (5,5). 

Помимо Африки показатели рождаемости выше уровня воспроизводства зафиксировали в некоторых странах Азии и Ближнего Востока, а также Латинской Америки. При этом Азия — один из самых полярных регионов. Там есть Афганистан с показателем 4,9 и Ирак с показателем 3,9, но одновременно там расположены страны и регионы с экстремально низким коэффициентом рождаемости.

Самый низкий коэффициент рождаемости оказался в Макао (специальный административный район Китая) — 0,6 ребенка на одну женщину. Рядом оказались Тайвань и Гонконг — по 0,7 ребенка на одну женщину. Южная Корея продолжает оставаться в конце рейтинга, однако демографическая ситуация в стране немного улучшилась. В 2023 году коэффициент рождаемости достиг рекордно низкого значения 0,65, а в 2025 году поднялся до 0,8.

В европейских странах коэффициент рождаемости остается на низком уровне. При этом с обеих сторон рейтинга находятся карликовые государства. В Монако показатель составил 2,1, а в Андорре 0,8. Относительно высокий уровень рождаемости оказался в Косово (1,9), Черногории (1,8) и Молдове (1,7), а наиболее низкий — в Сан-Марино (0,9), Литве (1,0) и на Мальте (1,0). Россия с результатом 1,4 находится примерно в середине рейтинга.

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