Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Один небольшой дрон способен обрушить китайский мегамост: результаты моделирования

Китайские исследователи смоделировали атаку на типичный подвесной мост и выяснили, что точно нанесенный удар небольшого беспилотника способен вызвать его обрушение.

Вантовый мост Дугэ через реку Бэйпаньцзян в Китае / © Getty Images

Ученые из Китая смоделировали атаку беспилотника на один из крупных подвесных мостов страны, чтобы оценить уязвимость важнейших транспортных объектов перед современными тактиками ведения войны.

Исследователи пришли к выводу, что дрон с боевой нагрузкой всего в 30 килограммов тротила может вызвать обрушение моста, если взрыв произойдет на расстоянии нескольких сантиметров от главного несущего троса в месте его соединения с опорной башней.

По их словам, точечные удары по мостам, которые использовались в ходе Специальной военной операции (СВО) России на Украине, показали, что характер боевых действий изменился: на смену массированному применению огневой мощи приходят высокоточные удары, превращающие прежде труднодоступные инженерные сооружения в потенциальные приоритетные цели.

«Эти события наглядно демонстрируют чрезвычайную уязвимость современных мостов перед нетрадиционными атаками с использованием взрывчатых веществ», — говорится в статье исследователей, опубликованной в сентябрьском номере китайскоязычного журнала Journal of Railway Science and Engineering.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.