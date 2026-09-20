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Раковина улитки сохранила следы двух разрушительных циклонов
Австралийские исследователи связали изменения в раковине наземной улитки с ливнями после циклонов «Марсия» и «Дебби». Такой природный архив может помочь изучать сильные осадки, случившиеся до появления метеостанций.
В раковине наземной улитки Figuladra bayensis — полосатой улитки из района Биггенден — исследователи прочитали историю роста длиной около четырех с половиной лет. Образец нашли в национальном парке Коулстаун-Лейкс в Квинсленде. Университет рассказал о работе 14 сентября, а научная статья вышла в The Holocene 28 августа.
Ученые отобрали 200 проб вдоль спирали раковины, чтобы измерить соотношения стабильных изотопов кислорода и углерода. Еще восемь проб использовали для радиоуглеродного датирования. Это позволило сопоставить разные участки раковины с периодами жизни животного.
Рост оказался неравномерным. Быстрые фазы сменялись долгими промежутками, когда раковина увеличивалась медленно или почти не росла. Ускорения связали с обильными дождями после циклонов «Марсия» в 2015 году и «Дебби» в 2017-м.
Результат не означает, что по любой раковине уже можно точно восстановить маршрут древнего шторма. В исследовании изучили один экземпляр, а сведения об известных ливнях использовали при уточнении возрастной модели. На изотопный состав также влияют питание и жизненные процессы улитки.
Следующий шаг — проверить подход на других раковинах, в том числе из осадочных отложений. Если отдельные записи удастся сопоставить, они помогут заглянуть в периоды, для которых инструментальных наблюдений за погодой еще не существовало.
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