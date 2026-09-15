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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
15 сентября, 07:25
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Swarm Aero раскрыла облик Gamera — бюджетного аналога Reaper

После того как США потеряли десятки беспилотников MQ-9 Reaper в ходе боевых действий против Ирана, молодая компания Swarm Aero объявила о разработке нового БПЛА того же класса. Аппарат рассчитан на выполнение групповых, или роевых, операций и должен быть настолько недорогим, чтобы его можно было относительно безболезненно терять даже в больших количествах.

Сообщество
# авиация
# беспилотники
# оружие
# США
# технологии
Художественное изображение беспилотника Gamera / © Swarm Aero
Художественное изображение беспилотника Gamera / © Swarm Aero

Появление Gamera произошло на фоне поисков ВВС США недорогой замены Reaper. Военные рассчитывают получить новый беспилотник всего за небольшую долю стоимости MQ-9 — целевой показатель составляет около 10 млллионов долларов за машину.

Макет беспилотника Gamera / © Swarm Aero
Макет беспилотника Gamera / © Swarm Aero

Новый беспилотник получил название Gamera. Он разработан с нуля и имеет размах крыла около 22 метров, грузоподъемность примерно 1270 килограммов и дальность полета без дозаправки около 14 500 километров — достаточно, чтобы пересечь Тихий океан. Боевой радиус заявлен на уровне примерно 3700  километров, при этом после выхода в район патрулирования аппарат сможет находиться там «несколько часов».

Для сравнения, полностью оснащенный MQ-9 Reaper, стоимость которого, по имеющимся данным, составляет от 30 до 50 миллионов долларов, способен нести до 1720 килограммов полезной нагрузки.

Как и Reaper, Gamera оснащен одним воздушным винтом. В центральной части расположен фюзеляж с центральной точкой подвески, а по бокам находятся крупные топливные баки в обтекателях. Хвостовое оперение выполнено по двухбалочной схеме с Т-образным стабилизатором, напоминающей конструкцию легкого штурмовика и самолета наблюдения OV-10 Bronco.

Макет беспилотника Gamera / © Swarm Aero
Макет беспилотника Gamera / © Swarm Aero

Согласно заявлению Swarm Aero, штатным вооружением Gamera должны стать крылатые ракеты JASSM-ER с увеличенной дальностью полета до примерно 1000 километров. В компании утверждают, что применение такого вооружения позволит обеспечить «сопоставимый ударный эффект с более сложными системами примерно за одну десятую стоимости аналогичного эффекта, достигаемого существующими платформами».

В настоящее время MQ-9 также проходит процесс интеграции AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile и других ракет в качестве перспективной полезной нагрузки. Это должно превратить Reaper из традиционного носителя корректируемых авиабомб Paveway и ракет Hellfire в более универсальную платформу для применения вооружения большой дальности — своеобразный «ракетный грузовик».

Презентация Gamera состоялась вскоре после того, как ВВС США объявили о планах создания преемника MQ-9, стоимость которого должна составлять лишь небольшую часть цены Reaper. Целевой показатель — 10 миллионов долларов за один аппарат.

ВВС США неоднократно подчеркивали заинтересованность в беспилотниках сопоставимых по классу с Reaper. При этом военные проводят различие между понятиями «расходуемость» и «одноразовость». Иными словами, такие аппараты должны быть достаточно дешевыми, чтобы их можно было применять в условиях высокого риска и мириться с потерями, но при этом они не предназначены для уничтожения после каждой отдельной боевой задачи. Эта категория занимает промежуточное положение между одноразовыми боеприпасами и значительно более дорогими и сложными авиационными платформами.

Сейчас парк MQ-9 Reaper ВВС США, по имеющимся данным, насчитывает около 135 машин — заметно меньше желаемого минимального уровня в 189 аппаратов. Десятки Reaper были потеряны в ходе недавних боевых действий над Ираном и Йеменом.

При этом за 19 лет существования программы ВВС США закупили лишь до 337 таких беспилотников.

Именно на этом фоне Gamera предлагает концепт, который все чаще рассматривают как будущее боевой авиации: относительно простой, недорогой и массовый беспилотник, способный действовать на огромных расстояниях, нести серьезную боевую нагрузку и объединяться в большие автономные группы.

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Сообщество
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