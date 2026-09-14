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С МКС сфотографировали мексиканский город, разросшийся между гигантскими складками гор
Монтеррей — один из крупнейших городов Мексики, соседствующий с хребтами Восточной Сьерра-Мадре. Необычный контраст между ландшафтами привлек внимание астронавта, находившегося на борту Международной космической станции.
Фотографию 26 августа сделал один из членов экипажа 75-й экспедиции. Он использовал камеру Nikon Z9 и объектив с фокусным расстоянием 400 миллиметров. Изображение прошло небольшую обработку: его кадрировали, повысили контрастность, а также убрали артефакты объектива.
Монтеррей, столица штата Нуэво-Леон, — крупный промышленный центр Мексики. В 2020 году население агломерации составляло примерно 5,3 миллиона человек. Однако дальнейшее расширение города ограничивают сложные природные условия.
Вдоль южной границы города растянулась горная система Восточная Сьерра-Мадре. Образовалась она из слоев известняка, отложившихся в позднем мезозое. Около 80–50 миллионов лет назад они подверглись деформации. За миллионы лет более слабые слои горных пород подверглись эрозии, оставив хребты, заметные даже из космоса.
Проходящая через горы река Санта-Катарина выходит на полузасушливую пойму, где расположен Монтеррей. Климат там сухой, так что воды в реке практически нет, но летом ее русло отводит дождевую воду.
На фотографии выделяется Сьерра-Лас-Митрас — государственный природный заповедник, созданный в 2000 году. Этот горный хребет служит убежищем для диких животных. Также среди городской застройки заметна Серро-де-ла-Силья. Ее северный пик достигает 1820 метров.
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31 Августа, 2016
Американцы на Луне: стоит ли сомневаться дальше?
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