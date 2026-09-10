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Иран захватил новейший подводный беспилотник США
ВМС США потеряли современный беспилотный подводный аппарат Dive-LD, который теперь находится у Ирана.
Иранские власти заявили, что обнаружили и подняли практически неповрежденный американский беспилотный подводный аппарат Dive-LD в районе Ормузского пролива. Впоследствии они распространили фотографии и видеозаписи, на которых аппарат извлекают из воды.
Если эти сообщения подтвердятся, это станет первым известным случаем боевого применения Dive-LD. Для ВМС США это пока относительно новая система — ее поставки на вооружение начались немногим более полутора лет назад.
Американские официальные лица ранее подтверждали, что беспилотные подводные аппараты в целом используются для содействия операциям по обнаружению и обезвреживанию иранских морских мин в Ормузском проливе. Мины — лишь одна из многочисленных угроз, которые в последнее время серьезно замедлили судоходство на этом стратегически важном маршруте.
Точные обстоятельства захвата пока не подтверждены. В ответ на запросы журналистов американский чиновник заявил: «Подводный беспилотный аппарат, которым управляли американские силы, вышел из строя более суток назад. Он проводил обследование акватории региона в поддержку текущих операций».
Чиновник не подтвердил и не опроверг, что речь идет именно о Dive-LD, а также не подтвердил факт его обнаружения и захвата Ираном. Он также не уточнил характер неисправности.
Dive-LD относится к классу крупных беспилотных подводных аппаратов. Его длина составляет примерно 5,8 метра, диаметр — 1,2 метра, полная масса приближается к трем тоннам. В конструкции используется корпус, изготовленный методом 3D-печати. При этом аппарат способен погружаться на глубину около 6000 метров. В зависимости от конкретной конфигурации Dive-LD может находиться в море около десяти суток и при этом действовать с высокой степенью автономности.
Потеря аппарата Dive-LD компании Anduril, оказавшегося в руках Ирана, имеет серьезное значение. Даже если конструкция аппарата уже не является совершенно новой и на борту не было особо чувствительного оборудования, речь все равно идет о современной и достаточно сложной системе, находящейся сейчас в эксплуатации ВМС США.
Dive-LD не обязательно относится к категории уникальных или передовых технологий, поскольку изначально создавался как система, которую можно при необходимости потерять. Но информация о его возможностях и ограничениях наверняка представляет интерес для Ирана и других стран.
Для Ирана подобные находки давно стали частью практики сбора иностранной военной техники — прежде всего американской и израильской. Особенно активно Тегеран интересуется беспилотниками самых разных типов. Кроме того, Тегеран может передать свой новый трофей зарубежным партнерам, включая Россию и Китай, для дальнейшего изучения.
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