Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Лучшие подводные снимки 2026 года: объявлены победители конкурса Australasia
Конкурс Underwater Awards Australasia объявил победителей третьего по счету фотоконкурса, посвященного подводной фотографии и мастерам съемки морской природы из стран Океании.
Главный приз — «Лучшая работа конкурса» — достался Кэт дос Ремедиос. Ее короткометражный фильм «Дракон» занял первое место. Победителями стали: Анника Дальберг («Охрана природы»), Талия Грайс («Сидней»), Джейк Уилтон («Австралия»), Симоне Капродосси («Международные воды»), Джакомо Маркьоне («Портфолио»), Энрико Сомойи («Смартфон/экшн-камера»), Цянь Кунь («Подводная камера») и Том Хили («Только вода»).
Ярко-оранжевая рыба-клоун с белой вертикальной полосой прячется среди щупалец бежевой актинии. На заднем плане видна лодка фотографа, с которой он отправился на погружение, пока рыба-клоун недовольно смотрит прямо в объектив.
Рыба-присоска оседлала спину травяного морского дракона. Эти небольшие рыбы считаются настоящими «прилипалами моря»: они часто прикрепляются к камням, водорослям, рифам, а иногда и к другим животным. Связь с хозяином носит исключительно комменсальный характер: рыба использует его как средство передвижения и укрытие от хищников, не причиняя ему ни вреда, ни заметной пользы.
Победившие работы были представлены 5 сентября на церемонии награждения, прошедшей в рамках выставки Go Diving Show ANZ в Сиднее, Австралия. На выставке также экспонировались высококачественные металлические отпечатки фотографий, вошедших в число финалистов конкурса. Организаторами соревнования выступили DivePhotoGuide (DPG), Underwater Australasia и UW Images.
Ученые создали математическую модель, которая показала вероятную гибель древнего спутника Венеры из-за гравитационных сил. Теоретическое исследование предлагает один из сценариев развития Солнечной системы, чтобы понять причины кардинальных различий в эволюции Земли и ее соседки.
Птичьи голоса считаются важной частью природного звукового ландшафта, однако одни из них кажутся людям приятными и успокаивающими, а другие — резкими и тревожными. Эксперимент с записями 123 видов показал, что людям больше нравится негромкое и разнообразное пение без очень низких тонов и широких перепадов высоты.
Американские исследователи описали случай использования почки генетически модифицированной свиньи в качестве временного органа: она позволила пациенту обходиться без диализа на протяжении 271 дня, что считается рекордом в ксенотрансплантации. Эксперимент показал возможности современной трансплантологии, а также новый способ, позволяющий пережить долгие месяцы ожидания.
Группа российских исследователей, в которую вошли океанологи Санкт-Петербургского университета, выявила существование ранее неизвестных механизмов распространения «волн Россби». В ходе работы им удалось зафиксировать точки, где перенос энергии прекращается, а траектории движения воды претерпевают изменения. Дополнительно ученые обнаружили асимметрию в динамике волновых процессов, зарождающихся у западных и восточных прибрежных течений.
Американские арахнологи открыли в Скалистых горах на севере Айдахо новый вид паука из рода Hexura, представители которого прежде встречались лишь на северо-западе США и в Канаде. Обнаруженная группа живет примерно в 500 километрах восточнее известного науке ареала. Пауки Hexura тесно связаны с местом обитания и не расселяются на большие расстояния, поэтому ученым еще предстоит выяснить, как новый вид оказался так далеко от известных популяций.
Европейская колонизация резко изменила жизнь коренных народов Австралии и поставила под угрозу их связь с традиционными землями. Археологи изучили наскальное искусство на севере континента и выяснили, что после начала контактов художники стали чаще изображать гигантских мифических существ, включая почти семиметрового змея.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Сопротивление жителей Европы самой идее употребления насекомых в пищу может иметь эволюционные корни, уходящие вглубь тысячелетий, пришли к выводу авторы нового исследования. Оказалось, предки современных европейцев ели насекомых лишь эпизодически. Кроме того, из-за генетических мутаций они плохо переваривали их экзоскелеты.
После сокращения длины очередей и роста доступности бензина в первую неделю августа ситуация снова ухудшилась. Если с 20 июня по начало августа кризис носил в основном психологический характер, то сейчас ситуация принципиально иная: августовские атаки на НПЗ показали, что меры по усилению их противовоздушной обороны не были достаточно полными. Значит, прогноз автора Naked Science от 19 июля о том, что острая фаза кризиса закончится до конца лета, был частично неверным.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
14 Апреля, 2013
Маски народов мира
23 Августа, 2020
Гипотеза Лавлока: что, если Земля – живой организм?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии