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Лучшие подводные снимки 2026 года: объявлены победители конкурса Australasia

Конкурс Underwater Awards Australasia объявил победителей третьего по счету фотоконкурса, посвященного подводной фотографии и мастерам съемки морской природы из стран Океании.

Два афалина слаженно работают, направляя плотно сбитую стаю рыб-попугаев. Победитель в номинации «Австралия» / © Jake Wilton

Главный приз — «Лучшая работа конкурса» — достался Кэт дос Ремедиос. Ее короткометражный фильм «Дракон» занял первое место. Победителями стали: Анника Дальберг («Охрана природы»), Талия Грайс («Сидней»), Джейк Уилтон («Австралия»), Симоне Капродосси («Международные воды»), Джакомо Маркьоне («Портфолио»), Энрико Сомойи («Смартфон/экшн-камера»), Цянь Кунь («Подводная камера») и Том Хили («Только вода»).

Победитель в номинации «Подводная камера» / © Qian Kun

Ярко-оранжевая рыба-клоун с белой вертикальной полосой прячется среди щупалец бежевой актинии. На заднем плане видна лодка фотографа, с которой он отправился на погружение, пока рыба-клоун недовольно смотрит прямо в объектив.

Победитель в номинации «Сидней» / © Talia Greis

Рыба-присоска оседлала спину травяного морского дракона. Эти небольшие рыбы считаются настоящими «прилипалами моря»: они часто прикрепляются к камням, водорослям, рифам, а иногда и к другим животным. Связь с хозяином носит исключительно комменсальный характер: рыба использует его как средство передвижения и укрытие от хищников, не причиняя ему ни вреда, ни заметной пользы.

Осьминог, один из снимков победителя в номинации «Портфолио» / © Giacomo Marchione

Осьминог, один из снимков победителя в номинации «Портфолио» / © Giacomo Marchione

Китовые акулы в заливе Таджура, Джибути. Победитель в номинации «Международные воды» / © Simone Caprodossi

Волна у южного побережья Нового Южного Уэльса, снятая на рассвете. Победитель в номинации «Только вода» / © Tom Healy

«Рыба-призрак», замаскировавшаяся среди пышных рифовых водорослей. Победитель в номинации «Смартфон/экшн-камера» / © Enrico Somogyi

Кадр из короткометражного фильма «Дракон», посвященного травяному морскому дракону. «Лучшая работа конкурса» / © Kat dos Remedios

Молодой горбатый кит запутался в толстых канатах. Его удалось освободить с помощью местных властей и «отважного ныряльщика». Победитель в номинации «Охрана природы». / © Annika Dahlberg

Победившие работы были представлены 5 сентября на церемонии награждения, прошедшей в рамках выставки Go Diving Show ANZ в Сиднее, Австралия. На выставке также экспонировались высококачественные металлические отпечатки фотографий, вошедших в число финалистов конкурса. Организаторами соревнования выступили DivePhotoGuide (DPG), Underwater Australasia и UW Images.