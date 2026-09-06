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Под Иркутском ввели режим ЧС из-за вспышки узелкового дерматита у скота
В Иркутском муниципальном округе произошла вспышка узелкового дерматита — заразного заболевания для крупного и мелкого рогатого скота. В округе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Узелковый дерматит — для человека заболевание неопасное. Люди им не болеют, но переносить заболевание могут. Однако для рогатого скота эта болезнь иногда бывает смертельно опасной.
Как сообщила «Комсомольская правда — Иркутск» со ссылкой на местную администрацию, специалисты изначально подтвердили случаи заболевания животных в двух личных подсобных хозяйствах в деревне Бутырки Оекского административного округа. Также животные заболели в деревне Коты, которая находится в том же административном округе. Мэр Иркутского района Леонид Фролов предположил, причиной вспышки мог стать нелегальный ввоз скота.
На выезде из деревни уже выставили пост ветеринарного контроля. Жителям запретили вывозить животных. Также им советовали не выгуливать питомцев. Кроме того, в округе ограничили въезд и выезд транспорта.
В самом муниципалитете власти объявили режим чрезвычайной ситуации. Карантин действует в радиусе 10 километров от очага заболевания.
Представители ветеринарной службы изымают у населения рогатый скот, а также свиней. Чтобы остановить распространение заболевания, инфицированных животных забивают и сжигают. Под убой попали более 90 голов крупного рогатого скота.
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