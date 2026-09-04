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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
4 сентября, 20:46
Рейтинг: +316
Посты: 1099

Какая разница в возрасте между партнерами связана с наиболее устойчивыми отношениями

Стабильность и долговечность отношений зависят от многих факторов — взаимоуважения, психологической совместимости, умения договариваться и общих ценностей. Однако эксперты и ученые продолжают спорить, как на отношения влияет разница в возрасте.

Сообщество
# брак
# возраст
# мужчины и женщины
# отношения
# Психология
Кадр из фильма «Книжный клуб» / © Paramount Pictures
Кадр из фильма «Книжный клуб» / © Paramount Pictures


Влияет ли большая разница в возрасте между партнерами на отношения? Однозначного ответа у экспертов нет. Психотерапевт Бренди Порше считает, что важен не сам возраст, а эмоциональная зрелость. Иногда разница в возрасте между партнерами относительно небольшая — около пяти лет, но уровень их зрелости отличается очень сильно. При большой разнице в возрасте (от 10 до 15 лет и более) жизненный опыт может различаться еще сильнее.

На более зрелого партнера ложится большая эмоциональная нагрузка. Иногда это приводит к истощению, а в будущем и к расставанию. При этом важно учитывать, что более старший возраст не всегда гарантирует эмоциональную зрелость. 

Гери Каранцас из Школы психологии Университета Дикина (Австралия) считает, что возраст не имеет значения. По его мнению, для успешных отношений важно, чтобы партнеры разделяли схожие ценности, убеждения и цели. 

В гетеросексуальных отношениях мужчина чаще старше женщины. Разница в возрасте между ними в большинстве случаев бывает относительно небольшой — от одного до трех лет. К такому выводу пришли в своем исследовании ученые из Австралии.

Также авторы заметили, что мужчины изначально оказывались более удовлетворены отношениями, когда имели более молодых жен. Что интересно, женщины также в первое время больше радовались молодым мужьям. Однако примерно через шесть-десять лет брака у партнеров с большой разницей в возрасте удовлетворенность снижалась. И этот процесс происходил быстрее, чем у пар ровесников. Эта тенденция наблюдалась даже при разнице в возрасте от четырех до шести лет. 

Ученые из Южной Кореи обнаружили, что в долгосрочных отношениях большая разница в возрасте может увеличивать вероятность возникновения депрессии у партнеров. Они обратили внимание, что самый низкий уровень депрессии оказался в парах ровесников. У пар с разницей в возрасте больше трех лет риск депрессии возрастал. 

Партнеры с большой разницей в возрасте часто сталкиваются с типичными проблемами. Одна из них — осуждение общества. Даже если пара довольна своими отношениями, у людей не всегда получается игнорировать чужие обвинения.

Еще одно препятствие — дисбаланс власти. Младший партнер может обладать меньшими ресурсами и жизненным опытом. В такой ситуации человек может оказаться в зависимости от более старшего партнера.

Может пугать и то, что один из партнеров быстрее состарится и умрет. Младший партнер может бояться, что в этой ситуации останется один.

Получается, разница в возрасте может оказывать влияние на удовлетворенность пары. При небольшой разнице в возрасте вероятность построить крепкие отношения увеличивается. При этом важно учитывать, что не все определяет дата рождения.

Вне зависимости от возраста для крепких отношений важную роль играют уровень образования и финансовая безопасность обоих партнеров. Нужно уметь поддерживать друг друга, договариваться и прощать, а также не забывать про общение с другими членами семьи. 

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