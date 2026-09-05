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Палеонтологи нашли окаменелости гигантского скорпиона размером с кофейный столик, бродившего по древней Британии за миллионы лет до появления лесов
Заново исследовав окаменелости, пролежавшие в музее более полутора веков, ученые пришли к выводу, что они принадлежали гигантскому скорпиону (Praearcturus gigas), бродившему по территории древней Британии за миллионы лет до появления лесов. Находка может изменить представления о том, как и когда членистоногие впервые «выросли» до гигантских масштабов.
Древние окаменелости хранились в коллекции Музея естественной истории более 150 лет, пока на них не обратили внимание ученые из Манчестерского университета (Великобритания) и Музея естественной истории. Они пришли к выводу, что, вероятно, обнаружили следы крупнейшего скорпиона, когда-либо встречавшегося исследователям. Результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontology.
Огромное членистоногое достигало примерно одного метра в длину, а его клешни — более 16 сантиметров. Жил он около 415 миллионов лет назад.
«Вспоминая гигантских членистоногих, люди часто представляют каменноугольные леса с гигантскими многоножками и похожими на стрекоз насекомыми, жившими в более поздние периоды истории Земли. Но этот скорпион жил по меньшей мере за 50 миллионов лет до эволюции деревьев — когда жизнь на суше только начиналась», — рассказал куратор отдела ископаемых членистоногих в Музее естественной истории в Лондоне Ричард Ховард.
Praearcturus gigas может изменить представления ученых о том, когда эти животные эволюционировали до столь необычных размеров. Он жил во времена, когда экосистемы на суше только развивались. Возможно, он частично обитал в воде, где жизнь к тому моменту уже была достаточно разнообразной. На это указывают и окаменелости. На некоторых образцах сохранились структуры, напоминающие черты современных ракообразных.
На суше уже появились небольшие растения и грибы, но лесов еще не было. Получается, скорпион жил еще до периода, когда уровень кислорода в атмосфере вырос благодаря распространению лесов. Исследователи долгое время связывали появление гигантских членистоногих и насекомых именно с богатыми кислородом условиями.
Ученые предположили, что скорпион жил в эпоху, когда не было других крупных хищников, конкурирующих за ресурсы. Тогда это позволило ему доминировать над окружающей средой. По мере развития экосистем сохранять такое положение становилось все труднее.
Praearcturus gigas ученые описали еще в 1871 году. Тогда его приняли за гигантское ракообразное, похожее на мокрицу. У них не было полного комплекта окаменелостей. Например, в коллекции отсутствовал хвост, который точно помог бы идентифицировать животное.
Спустя много лет ученые сравнили старые образцы с недавно обнаруженными. На новых экземплярах они заметили анатомические признаки, характерные для скорпионов.
Столь огромный скорпион, обитавший на планете, когда жизнь на суше только формировалась, заставляет ученых пересмотреть представления о причинах, по которым древние членистоногие иногда вырастали до столь гигантских размеров. Этому могли способствовать не только высокий уровень кислорода и особенности окружающей среды. Возможно, отсутствие крупных хищников-конкурентов также помогло таким животным, как Praearcturus gigas достичь настолько больших размеров.
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