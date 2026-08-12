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Neutron задерживается на старте: появились признаки переноса первого полета перспективной ракеты
Rocket Lab предупредила, что шансы осуществить первый запуск ракеты Neutron до конца этого года становятся все меньше, несмотря на продолжающийся прогресс в ее разработке.
Руководители Rocket Lab во время телефонной конференции, посвященной финансовым результатам компании, одновременно подчеркнули успехи в создании Neutron — средней по грузоподъемности многоразовой ракеты — и высокий спрос на нее. В тот же день компания объявила о заключении контракта на запуск спутников для Kepler Communications с помощью Neutron. Запуск состоится не ранее 2028 года.
«Как и в любой сложной программе разработки, по ходу работы нам пришлось кое-что скорректировать. Но сейчас мы переходим к финальной проверке и сборке всего летного оборудования, после чего интегрируем его на стартовой площадке», — заявил генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.
По его словам, текущие работы над двумя ступенями ракеты, двигателями и другими системами «соответствуют нашему плану поставить Neutron на стартовую площадку в четвертом квартале 2026 года».
Однако размещение Neutron на стартовой площадке в четвертом квартале еще не означает, что запуск состоится в тот же период. Перед первым полетом компания намерена провести ряд испытаний непосредственно на стартовом комплексе, включая огневые испытания первой ступени со статическим удержанием ракеты.
«Хотя окно для запуска до конца года становится все уже, нынешняя работа связана с управлением рисками — мы сопоставляем сроки первого запуска с тем, насколько быстро и без каких-либо сбоев сможем выйти на десятый запуск», — сказал он. «Мы смотрим на ситуацию в более широком контексте и хотим убедиться, что, когда Neutron впервые полетит, это будет уже полноценная система, готовая к серийному производству и запуску с высокой частотой».
Самым важным и одновременно наиболее рискованным этапом на пути к первому полету станут комплексные испытания ступеней и огневые испытания ракеты на стартовой площадке.
«Испытания ступеней всегда заставляют вас нервничать сильнее всего, потому что на площадке находится полностью заправленная ракета, а двигатели впервые запускаются в составе системы, — отметил Бек. — И мы можем видеть на примере другой космической компании, что происходит, когда такие испытания идут не по плану. Тогда все действительно идет очень плохо».
Таким образом он намекнул на ракету New Glenn компании Blue Origin, которая взорвалась во время огневых испытаний на стартовой площадке в мае.
Перенос первого запуска Neutron на 2027 год станет очередным в целой серии откладываний программы. Rocket Lab представила Neutron в 2021 году и первоначально планировала осуществить первый запуск ракеты в 2024-м. Однако к 2024 году компания перенесла дебютный полет на середину 2025 года.
В августе 2025-го Rocket Lab заявляла, что по-прежнему рассчитывает впервые запустить Neutron до конца года. В ноябре компания сообщила, что Neutron будет установлена на стартовой площадке в первом квартале 2026 года, а сам запуск состоится позднее в течение года. Однако в январе программа столкнулась с очередной серьезной проблемой: изготовленный для первой ракеты Neutron топливный бак разрушился во время испытаний. В феврале Rocket Lab заявила, что теперь ожидает первый запуск Neutron в конце 2026 года.
Несмотря на все эти задержки, спрос на Neutron со стороны как коммерческих, так и государственных заказчиков остается высоким.
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