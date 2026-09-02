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«Джеймс Уэбб» запечатлел одну из самых загадочных галактик во Вселенной

Галактика Arp 263 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Leroy

Как пояснили специалисты Европейского космического агентства (ESA), Arp 263, также известная под обозначением NGC 3239, входит в число «самых примечательных и странных галактик» из «Атласа пекулярных галактик» американского астронома Холтона Арпа. Главная особенность Arp 263, делающая ее столь необычной, — хаотичная форма.

Астрономы считают, что своим причудливым обликом галактика обязана столкновению и последующему слиянию с другой галактикой в далеком прошлом. Дополнительным свидетельством этого служит пара коротких изогнутых хвостов, расположенных за пределами поля зрения телескопа «Джеймс Уэбб». Подобные структуры нередко возникают в результате гравитационного взаимодействия галактик, в том числе при их столкновениях. Кроме того, в Arp 263 активно рождаются новые звезды — еще одна характерная черта галактики, «газ в которой подвергся сильнейшему возмущению».

После слияния галактик нередко остаются визуальные следы второй галактики. Но в случае Arp 263 предполагаемый бывший компаньон словно исчез без следа. Возможно, он был настолько мал, что его вещество уже успело полностью поглотиться Arp 263. Есть и другое объяснение: галактика-компаньон могла быть «просто значительно более массивной, чем яркой, из-за чего её остатки трудно обнаружить».

Даже исключительные разрешение и чувствительность космического телескопа «Джеймс Уэбб» не позволяют разгадать эти давние загадки. Однако NIRCam — камера ближнего инфракрасного диапазона телескопа — открывает ранее недоступные детали Arp 263. В частности, она позволяет рассмотреть многочисленные области звездообразования, скрытые внутри плотных газовых облаков галактики.

Пыль, рассеянная по всей галактике, светится, отражая излучение, которое здесь показано красным цветом и испускается сложными молекулами. Вокруг областей звездообразования мы также видим голубые области — это водородный газ, ионизированный светом звезд, который затем сам начинает излучать. Наиболее интенсивная область звездообразования представляет собой изогнутую цепочку компактных звездных скоплений, ведущую к самой крупной и яркой туманности, где формируются звезды. «Джеймс Уэбб» позволил заглянуть в эти звездные ясли и увидеть звезды, которые уже успели там сформироваться.

Самый яркий объект на снимке — сияющая звезда BD+17 2217. На самом деле она находится вовсе не в Arp 263, а в нашей галактике Млечный Путь. Сама Arp 263 расположена примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. На снимке хорошо видны и множество более далеких галактик, в том числе чрезвычайно удаленных объектов, которые выглядят как крошечные оранжевые точки. Некоторые из них находятся в сотнях миллионов световых лет от Земли.

Arp 263 представляет для ученых особый интерес, поскольку позволяет получать ценные данные о звездообразовании и изучать процессы рождения звезд в галактиках разных типов.