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«Джеймс Уэбб» запечатлел одну из самых загадочных галактик во Вселенной
Астрономы представили новый снимок неправильной галактики Arp 263, который получила космическая обсерватория «Джеймс Уэбб». Изображение позволяет увидеть крайне необычную финальную стадию давно завершившегося галактического слияния.
Как пояснили специалисты Европейского космического агентства (ESA), Arp 263, также известная под обозначением NGC 3239, входит в число «самых примечательных и странных галактик» из «Атласа пекулярных галактик» американского астронома Холтона Арпа. Главная особенность Arp 263, делающая ее столь необычной, — хаотичная форма.
Астрономы считают, что своим причудливым обликом галактика обязана столкновению и последующему слиянию с другой галактикой в далеком прошлом. Дополнительным свидетельством этого служит пара коротких изогнутых хвостов, расположенных за пределами поля зрения телескопа «Джеймс Уэбб». Подобные структуры нередко возникают в результате гравитационного взаимодействия галактик, в том числе при их столкновениях. Кроме того, в Arp 263 активно рождаются новые звезды — еще одна характерная черта галактики, «газ в которой подвергся сильнейшему возмущению».
После слияния галактик нередко остаются визуальные следы второй галактики. Но в случае Arp 263 предполагаемый бывший компаньон словно исчез без следа. Возможно, он был настолько мал, что его вещество уже успело полностью поглотиться Arp 263. Есть и другое объяснение: галактика-компаньон могла быть «просто значительно более массивной, чем яркой, из-за чего её остатки трудно обнаружить».
Даже исключительные разрешение и чувствительность космического телескопа «Джеймс Уэбб» не позволяют разгадать эти давние загадки. Однако NIRCam — камера ближнего инфракрасного диапазона телескопа — открывает ранее недоступные детали Arp 263. В частности, она позволяет рассмотреть многочисленные области звездообразования, скрытые внутри плотных газовых облаков галактики.
Пыль, рассеянная по всей галактике, светится, отражая излучение, которое здесь показано красным цветом и испускается сложными молекулами. Вокруг областей звездообразования мы также видим голубые области — это водородный газ, ионизированный светом звезд, который затем сам начинает излучать. Наиболее интенсивная область звездообразования представляет собой изогнутую цепочку компактных звездных скоплений, ведущую к самой крупной и яркой туманности, где формируются звезды. «Джеймс Уэбб» позволил заглянуть в эти звездные ясли и увидеть звезды, которые уже успели там сформироваться.
Самый яркий объект на снимке — сияющая звезда BD+17 2217. На самом деле она находится вовсе не в Arp 263, а в нашей галактике Млечный Путь. Сама Arp 263 расположена примерно в 25 миллионах световых лет от Земли. На снимке хорошо видны и множество более далеких галактик, в том числе чрезвычайно удаленных объектов, которые выглядят как крошечные оранжевые точки. Некоторые из них находятся в сотнях миллионов световых лет от Земли.
Arp 263 представляет для ученых особый интерес, поскольку позволяет получать ценные данные о звездообразовании и изучать процессы рождения звезд в галактиках разных типов.
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