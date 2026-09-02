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Мощность солнечной энергетики в Китае впервые превысила угольную
Установленная мощность солнечной энергетики в Китае впервые превысила мощность угольных электростанций, сделав солнечную генерацию крупнейшим источником электроэнергии в стране. Об этом сообщило Государственное управление по делам энергетики КНР.
К концу июля установленная мощность фотоэлектрических электростанций достигла 1,286 миллиардов киловатт, или 31,5% всей энергетической мощности Китая.
За первые семь месяцев года солнечные электростанции страны выработали более 802,4 миллиарда киловатт-часоы электроэнергии — на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Иными словами, на солнечную энергетику пришлось примерно каждый восьмой киловатт-час, произведенный в Китае.
Китай уже производит восемь из каждых десяти солнечных фотоэлектрических модулей в мире, а технологии нового поколения в этой отрасли продолжают стремительно развиваться.
В ближайшие пять лет инвестиции в солнечную энергетику Китая, как ожидается, превысят два триллиона юаней (примерно 25,7 триллиона рублей). Это означает дальнейшее увеличение объемов экологически чистой энергии, укрепление энергетической безопасности страны и формирование более чистого двигателя экономического роста.
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